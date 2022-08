Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este miércoles 10 de agosto

El dólar oficial hoy miércoles 10 de agosto marca una cotización de $ 132 para la compra y $ 140 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El Banco Central finalizó ayer con un nuevo resultado negativo. En lo que va del mes la entidad acumula ventas netas por cerca de u$s 850 millones. A la vez, con esta seguidilla ya son más de u$s 1200 millones en las últimas diez jornadas, de acuerdo con estimaciones del mercado. En lo que va del año, el rojo es de casi u$s 300 millones.



Mientras tanto, el dólar blue hoy miércoles 10 de agosto cotiza a $ 288 para la compra y $ 293 para la venta.

En medio de fuertes pagos de energía en julio, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, indicó que estos pagos deberían comenzar a normalizarse este mes para terminar de estabilizarse en septiembre. "Estamos esperando una reducción de más de u$s 600 millones en pagos, lo cual nos permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria", manifestó el funcionario.



El Gobierno confía en un ingreso rápido de dólares en agosto, acompañado por una menor presión desde las importaciones .

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY miércoles 10 de agosto

Este miércoles 10 de agosto el dólar hoy minorista cotiza $ 140 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial este miércoles 10 de agosto cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 131,100 141,100 Banco Nación 132,050 139,950 ICBC 132,750 140,000 BBVA 132,960 141,640 Banco Supervielle 133,000 141,000 Banco Patagonia 135,040 140,040 Banco Santander 133,000 141,000 Brubank 130,000 142,000 Banco Patagonia 131,600 140,600 Credicoop 133,760 139,950 Banco Itaú 132,400 140,800 Banco Macro 131,000 141,000 Banco Piano 134,900 139,151 Cambios Online 134,300 136,300

a CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY miércoles 10 de agosto

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 132 $ 140 Dólar Blue $ 288 $ 293 Dólar Turista

$ 245 Dólar CCL $ 288,40 $ 290,32

Dólar MEP $ 281,58 $ 283,61

Julio fue un mes decisivo en materia económica y política para la Argentina. Tras conocerse el dato de inflación de junio, que cerró en 5,3%, el Directorio del Banco Central (BCRA) definió un nuevo aumento de 800 puntos básicos en las tasas de interés para los plazos fijos en pesos.

1 - Plazos fijos: ¿cuánto gana hoy una inversión de $ 100.000 a 30 días?

De acuerdo con las nuevas tasas de referencia, con la suba de 800 puntos básicos, si un ahorrista hiciera un plazo fijo por 30 días de $ 100.000, al finalizar el plazo recibirá $ 105.050, es decir que los $ 100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $ 5.050.

Sin embargo, si decidiera al final de ese plazo hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $ 5.050 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 110.355, es decir los $ 105.050 depositados a principio de mes más un interés de $ 5.305.

El BCRA definió un nuevo aumento de 800 puntos básicos en las tasas de interés para los plazos fijos en pesos.

En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año, si ante cada vencimiento la persona volviera a hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el capital inicial y los intereses ganados, en 12 meses tendría una suma de $ 181.300.

2 - Plazos fijos: ¿cuánto gana hoy una inversión de $ 50.000?