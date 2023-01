Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este martes 10 de enero

El dólar oficial hoy martes 10 de enero opera a $ 179,25 para la compra y $ 187,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) compró durante la jornada del lunes un total de u$s 3 millones en el MULC aunque sus reservas registraron una caída de u$s 1057 millones, y bajaron hasta u$s 43.368 millones tras concretarse nuevamente pagos de deuda al FMI y reflejarse el giro del pago de cupones de bonistas privados.

En paralelo, el dólar blue hoy martes 10 de enero cotiza en $ 351 para la compra y $ 355 para la venta, aumentando $ 1 en la jornada.

El dato más relevante del lunes fue la ampliación de la brecha entre las diversas cotizaciones de los dólares, que alcanzó el 97,2% al comparar los $ 355 en que cerró el dólar blue y los $ 180,09 del dólar mayorista.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 10 de enero

Este martes 10 de enero el dólar minorista cotiza $ 185,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



Banco COMPRA VENTA BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 178,750 188,750 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 179,250 187,250 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 179,750 187,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 179,300 188,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 179,000 188,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 179,250 187,250 BANCO PATAGONIA S.A. 179,700 187,700 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 179,500 187,500 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 177,100 187,100 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 181,000 187,240 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 178,700 187,600 BANCO MACRO S.A. 178,000 188,000 BANCO PIANO S.A. 181,900 190,900

A cuánto cotiza el dólar blue, CCL y MEP hoy martes 10 de enero

El dólar blue hoy martes 10 de enero cotiza a $ 351 para la compra y $ 355 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 179,25 $ 187,25 Dólar Blue $ 351,00 $ 355,00 Dólar Turista $ 374,50 Dólar CCL $ 333,54 $ 340,22 Dólar MEP $ 326,14 $ 327,26

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene habilitado el formulario para solicitar la devolución del 35% por la compra de dólar ahorro o realizaron consumos con la divisa estadounidense a través de sus tarjetas de crédito en el mercado oficial durante el 2022.

Esta devolución del 35% sólo la pueden solicitar quienes no estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y al de Bienes Personales, este último se pudo haber sumado durante el año pasado.

