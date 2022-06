Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este jueves 9 de junio

El dólar oficial hoy jueves 9 de junio abrió las operaciones bancarias a $ 120,50 para la compra y $ 126,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA), que tiene la cotización más baja del mercado usualmente.

En la jornada de ayer, el Banco Central (BCRA), aumentó 25 centavos -es decir, 0,20%- la cotización en las primeras horas de la ronda de operaciones bancarias. Esto se da en el contexto de que el dólar blue subió $2, cotizando a $ 205 para la compra y $ 208 para la venta.

A su vez, el dólar minorista está a $ 126,77 en el promedio de las entidades financieras del país, mientras que el mayorista vale $ 121,45.

La brecha entre el dólar blue el oficial mayorista a 71% y a 63% en relación al promedio del minorista.



El dólar oficial sigue sin poder recortarle la brecha al dólar blue, que ayer marcó un pronunciado aumento de $ 2.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY jueves 9 DE JUNIO

El dólar banco por banco cotiza del siguiente modo hoy jueves 9 de junio:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 120,500 127,500 Banco Nación 120,550 126,450 ICBC 120,750 127,000 BBVA 120,580 127,260 Banco Supervielle 121,000 127,500 Banco Patagonia 120,750 126,750 Banco Santander 119,000 126,000 Brubank 120,250 127,400 HSBC 119,950 126,450 Credicoop 120,760 126,440 Banco Itau 120,300 126,900 Banco Macro 120,000 127,000 Banco Piano 120,600 125,323 Cambios Online 122,000 123,100



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY jueves 9 DE JUNIO

El dólar blue hoy jueves 9 de junio cotiza en $ 205 para la compra y $ 208 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican de la siguiente manera:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 120,50 $ 126,50 Dólar Blue $ 205 $ 208 Dólar Solidario - $ 208,73 Dólar MEP $ 208,35 $ 208,92 Dólar CCL $ 209,38 $ 211,06

El dólar ahorro era el más barato del mercado, pero ahora ya no lo es, porque está a $ 209, contra $ 205 del blue. Incluso, para hacerlo de forma legal, se puede comprarlo a través de la Bolsa al mismo precio de $ 209, pero sin el cupo de los u$s 200 mediante el MEP.

La estabilidad del blue en $ 205 le trae un alivio a las cada vez más escasas reservas netas del Banco Central , ya que desincentiva pagar $ 209 por el dólar ahorro.



El dólar MEP, que se puede comprar sin el cupo de los u$s 200 mensuales del solidario, también cotiza a $ 209, por lo tanto el único incentivo para el solidario sería la devolución del 35% de retención de AFIP, aunque para eso habría que esperar hasta mayo del año que viene, cuando sea el turno de pagar el impuesto a los Bienes Personales o Ganancias, para descontarlo de ahí, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación.

Además, quien compra los u$s 200 tiene prohibido adquirir dólares en la Bolsa por 90 días, por lo cual cae el incentivo a ir por ese canal. Además, hay muchos que lo intentan y la AFIP no les deja, sin darle explicación del motivo alguno.

En varias ocasiones, no es por algo que haya hecho la persona, sino su empleador . Por ejemplo, porque la empresa donde trabajaron a mediados de 2020 pidió el ATP para pagar los sueldos , aunque sea sólo un mes, el empleado ya pasa a estar en la lista negra, aunque ya hayan pasados dos años desde entonces, y no hay certeza de cuándo podrá volver a las pistas del ahorro. O si podrá en algún momento.

PONER MENOS DE 200 DÓLARES, la clave para comprar dólar ahorro

Por otra parte, hay quienes intentan comprar los u$s 200 y la AFIP los rechaza porque hicieron alguna compra con tarjeta de crédito en el exterior, lo que les reduce el límite, pero no les dice cuánto sí pueden comprar. Quizás es sólo por el pago de Netflix o Spotify, pero muchos no saben que deben probar con menos monto entonces, con u$s 180, por ejemplo, pero no lo hacen y creen que la AFIP los rebota por completo.

Esto provocó una caída de hasta 20% en la cantidad de operaciones en lo que va del mes, en comparación con el mismo período del mes pasado, según distintos bancos consultados

"Como es muy incierto que pueda comprar su cupo de dólar ahorro, preferimos derivarlos al MEP y tratar de compensar la comisión que le cobramos con un mayor volumen de operación, al no estar el límite de los u$s 200. Es una forma de darle un servicio al cliente para dolarizarse, pero por más que simplifiques el proceso del MEP, sabemos que no es para el 100%, ya que no tiene la misma aceptación que la compra sencilla del ahorro", revela el directivo de Productos Cambiarios de una entidad.