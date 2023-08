El dólar oficial hoy viernes 18 de agosto cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, bajó 15 pesos tras la disparada que tuvo luego de las elecciones.

El Banco Central incrementó la compra de dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios, impulsado por las liquidaciones de los exportadores que siguen aprovechando el salto devaluatorio que dispuso la entidad, en medio de una jornada en la que cedió parcialmente la presión sobre los dólares paralelos.



Los Globales frenan la caída y las acciones en Wall Street amplían el rebote

BCRA sigue con su racha de compras y sumó u$s 180 millones para las reservas

La autoridad monetaria registró este jueves un saldo a favor de u$s 184 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Así, acumula compras netas por u$s 647 millones en la semana y más de u$s 780 millones en el acumulado del mes.



"La combinación de tipo de cambio fijo y tasas de interés elevadas generan un estimulo muy importante para el desarme de posiciones que en el corto plazo pueden generar ganancias significativas, contribuyendo a armar un escenario de recuperación de reservas que se verá durante cuánto tiempo persista", comentó Gustavo Quintana, de PR.



Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 18 de agosto

A pesar de las compras netas de divisas, las reservas internacionales del Central se mantienen en mínimos desde el año 2006. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias brutas se ubicaban u$s 23.614 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.



El dólar blue hoy viernes 18 de agosto baja $ 15 y cotiza a $ 750 para la compra y a $ 760 para la venta en el inicio de las operaciones. La divisa paralela, que ayer subió $ 50, acumula en lo que va de agosto $ 230 (se ubicaba en $ 550 el primer día del mes), es decir, un 42%.

Así, la brecha cambiaria del blue se posiciona a 109% respecto del dólar oficial y en 118% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 419 desde que comenzó el año.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 18 de agosto

En cuanto al dólar oficial hoy viernes 18 de agosto cotiza a $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,210 369,190 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 346,000 366,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 346,800 365,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,800 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 349,000 359,000

Dólar blue: por qué llegó a su techo y ahora prevén una baja

"Terminó muy inflado. Hay poco comprador a estos valores".

Así describen los corredores de cambio el alza del blue, que terminó subiendo en un día lo mismo que el plazo fijo paga a lo largo de todo un mes: 9,7%, según la nueva tasa de política monetaria.

