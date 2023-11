Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 17 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 17 de noviembre cotiza a $ 351 para la compra y $ 369 para la venta en las pantallas del Banco Nación, tras ganar el miércoles $ 3 en el reinicio del régimen de minidevaluaciones diarias o "crawling peg".

El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 950 por lo que la brecha cambiaria se posiciona en 160% respecto del oficial y en 172% respecto al mayorista..

El dólar libre marcó un incremento de $ 614 desde que comenzó el año, aunque perdió $ 140 desde el lunes posterior a las elecciones generales que decretaron el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Los exportadores incrementaron los ingresos de dólares en el mercado oficial de cambios, aprovechando la suba que dispuso el Gobierno sobre el tipo de cambio oficial, lo que permitió que el Banco Central volviera a comprar una importante cantidad de divisas para sus reservas internacionales.

El Central terminó la jornada del jueves con un resultado a favor de u$s 131 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambio. El saldo positivo superó al de ayer, por lo que significó la compra neta de reservas más alta en lo que va de noviembre.

Entre ayer y hoy, tras descongelar la cotización oficial del dólar, la entidad acumuló compras netas por más de u$s 250 millones. En lo que va del mes, registra un saldo positivo de u$s 420 millones y el resultado negativo acumulado en el año se redujo a aproximadamente u$s 1562 millones.



A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 17 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 17 de noviembre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 352,500 372,500 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 351,000 369,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 352,650 372,650 BANCO SUPERVIELLE S.A. 352,000 372,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 351,000 369,000 BANCO PATAGONIA S.A. 352,000 372,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 352,000 372,000 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 347,000 367,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 351,000 368,990 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 351,500 371,500 BANCO MACRO S.A. 352,000 372,000 BANCO PIANO S.A. 352,500 377,800 CAMBIOS ONLINE SA

El dólar blue no se mueve hasta el martes pero el mercado no para

El dólar cripto, en $ 910, quedó muy por debajo del blue, que luego de haber llegado a los $ 1000 en el corredor de los mayoristas, se dejó de vender ayer antes del cierre, con un precio de $ 970, por temor de los allanamientos y operativos que hubo desde la Aduana en distintas casas de cambio de la City porteña.

