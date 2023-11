Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 10 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 10 de noviembre cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 950.

La brecha cambiaria se posiciona, de esta forma, en 143% respecto del dólar oficial y en 154% respecto al mayorista.





El Banco Central aceleró compras de u$s 37 millones en el mercado de cambios y en lo que va del mes acumuló u$s 100 millones. En las últimas 12 ruedas lleva comprados más de u$s 720 millones, gracias al dólar soja.



A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 10 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 10 de noviembre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 349,210 369,190 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 368,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 350,000 370,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 380,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 368,000 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 344,500 362,500 CAMBIOS ONLINE SA 350,000 356,000

Dólares escasos: con las menores reservas desde 2006, los exportadores no sumarán divisas

La compra de reservas a través del mercado oficial mermó. A pesar del esquema del tipo de cambio diferencial para los exportadores, en las últimas ruedas el Banco Central no ha logrado sumar grandes cantidades por esa vía y los pagos al FMI y las intervenciones cambiarias profundizan la sangría en las arcas de la entidad.

