Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este sábado 25 de marzo

El dólar oficial hoy sábado 25 de marzo opera en los $ 204,50 para la compra y $ 212,50 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar turista cotiza a $ 425. El dólar mayorista se encuentra a $ 205,38 y $ 205,78, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central cerró la semana con otra importante venta de dólares de sus reservas y el rojo del mes se acerca a los u$s 1500 millones. La entidad mantuvo así su racha negativa en el mercado oficial de cambios, impulsada por la fuerte caída en las liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador.

La autoridad monetaria obtuvo este jueves, último día hábil de la semana, un saldo negativo de unos u$s 88 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas acumuladas en el mes crecieron a casi u$s 1470 millones y el rojo del año ascendió a unos u$s 2550 millones, aproximadamente.

El dólar blue hoy sábado 25 de marzo cotiza a $ 385 para la compra y $ 389 para la venta.

El dólar informal mantuvo una semana con variaciones de gran tamaño. Luego de totalizar subas de $ 12 entre el lunes y martes, disminuyó $ 5 en las dos jornadas siguientes luego de la reunión que Sergio Massa pactó con bancos y ALYCs para anunciar el canje de bonos con organismos públicos. El viernes no hubo operatorias por el feriado del Día de la Memoria.

La brecha cambiaria se posiciona en el 83% respecto al dólar minorista y en el 89% respecto al mayorista.

El dólar MEP o bolsa tuvieron una variación de -2,9% durante el jueves, exponiendo un efecto de la medida de canje negociada por el Palacio de Hacienda, mientras que el dólar CCL o cable lo hizo en menor medida, con un -1,8%.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 25 de marzo

Este sábado 25 de marzo el dólar minorista cotiza $ 212,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 203,500 213,500 Banco Nación 204,550 212,450 ICBC 204,750 212,000 BBVA 204,940 213,620 Banco Supervielle 204,500 213,500 Banco Patagonia 204,750 212,750 Banco Santander 205,000 213,000 Brubank 203,000 212,500 HSBC 202,400 212,400 Credicoop 205,260 212,450 Banco Itaú 203,900 213,000 Banco Macro 204,000 214,000 Banco Piano 208,300 210,129 Cambios Online 206,500 208,500

