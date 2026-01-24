REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy sábado 24 de enero opera en $ 1405 para la compra y $ 1455 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa cerró la semana en su cotización más baja en más de dos meses. El valor actual no se registraba desde el 20 de noviembre. En lo que va del enero acumula $ 25 de retroceso.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1402,20 para la compra y $ 1452,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1554,82.

Vale recordar que el Gobierno definió en el arranque del año que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa, se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1891,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

Por su parte, el dólar blue hoy sábado 24 de enero se ofrece a $ 1454 para la compra y $ 1485 para la venta.

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 2,06%.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza en lo que va de enero $ 45 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

El Banco Central (BCRA) compró el viernes u$s 75 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. Así, en trece ruedas de enero ya acumuló u$s 978 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.561 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 24 de enero

El dólar oficial hoy sábado 24 de enero opera a $ 1455 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.405,000 1.455,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.395,000 1.450,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.405,000 1.455,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.414,000 1.454,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.390,000 1.450,000 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.405,000 1.455,000 BRUBANK S.A.U. 1.400,000 1.450,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.405,000 1.455,000 BANCO MACRO S.A. 1.405,000 1.460,000 BANCO PIANO S.A. 1.405,000 1.450,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.395,000 1.445,000

Duro de bajar: por qué no cae el riesgo país

Aunque encadenó una serie de éxitos, el mercado sigue mirando a la Argentina con cautela. El pasado, los vencimientos futuros y las dudas sobre el esquema cambiario explican la resistencia. Qué piden los inversores.

Leé la nota completa en este enlace.