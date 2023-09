Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este sábado 2 de septiembre

El dólar oficial hoy sábado 2 de septiembre cotiza a $ 347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, cotiza a $ 725 para la compra y $ 730 para la venta.

El Banco Central volvió a comprar dólares el jueves a través del mercado oficial de cambios y acumuló en agosto casi u$s 1270 millones, el monto más alto en lo que va del año, debido de las mayores restricciones para los importadores para acceder a la divisa, de acuerdo con los operadores del mercado.

La entidad cerró la última rueda de agosto con otro saldo a favor de alrededor de u$s 21 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, acumula tres jornadas consecutivas con compras netas de reservas a través del mercado.

Las compras netas por casi u$s 1270 millones que acumuló en el mes fueron las más altas del año y superaron a los u$s 846 millones que obtuvo en mayo. Sin embargo, en lo que va del año el Central mantiene un saldo negativo por sus intervenciones cambiarias de alrededor de u$s 2300 millones.

El Banco Central cerró la semana pasada con nuevas compras de divisas

El dólar blue hoy sábado 2 de septiembre cotiza tras bajar 5 pesos a $ 725 para la compra y a $ 730 para la venta.

La brecha cambiaria se posiciona a 100% respecto del dólar oficial y en 108% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 384 desde que comenzó el año.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 2 de septiembre

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 349,000 369,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 347,550 365,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 349,400 367,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 349,500 367,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 348,000 368,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BRUBANK S.A.U. 350,000 370,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 345,000 365,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 347,510 365,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 347,900 366,100 BANCO MACRO S.A. 349,000 369,000 BANCO PIANO S.A. 349,800 362,432 CAMBIOS ONLINE SA 350,000 356,000

Los principales índices accionarios en Nueva York abrieron con ganancias el viernes: el mercado se entusiasma con una Fed más laxa luego de una semana en el que los datos del mercado laboral confirmaron un crecimiento más lento en el mismo y un aumento en el desempleo.

