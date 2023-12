Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este sábado 2 de diciembre.

El dólar oficial hoy sábado 2 de diciembre cotiza a $ 358,50 para la compra y $ 376,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 960,08 tras la decisión del Gobierno de subir las percepciones que se cobran sobre este tipo de cambio.

El dólar blue, en tanto, aumentó $ 50 y se ofrece a $ 955 por lo que la brecha cambiaria del informal se posiciona en 153% respecto del dólar oficial y en 164% respecto al mayorista.

El dólar libre marca un incremento de $ 609 desde que comenzó el año casi triplicando el valor del oficial.

El Banco Central cerró el mes vendiendo casi u$s 100 millones de sus reservas internacionales para abastecer a la demanda de divisas en la plaza oficial de cambios, con lo cual deshizo las últimas compras netas, aunque en el mes acumuló un resultado positivo en sus intervenciones en este mercado.





La entidad finalizó la jornada de este jueves con un saldo negativo de u$s 92 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De este modo, registró compras netas por u$s 382 millones en noviembre. En el año, acumula un saldo negativo de casi u$s 1600 millones.



El acumulado de compras de la autoridad monetaria en lo que va de noviembre se sitúa, no obstante, en los u$s 483 millones.



El dólar oficial hoy sábado 2 de diciembre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 360,500 380,500 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 358,500 376,500 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 360,500 380,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 360,200 380,200 BANCO SUPERVIELLE S.A. 359,500 379,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 358,500 376,500 BANCO PATAGONIA S.A. 359,500 379,500 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 360,500 380,500 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 358,500 376,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 359,400 379,100 BANCO MACRO S.A. 360,000 381,500 BANCO PIANO S.A. 360,700 386,000 CAMBIOS ONLINE SA

Milei evalúa cuánto subirá el dólar oficial y mantener el impuesto PAIS

Apenas asumió Martín Guzmán como ministro de Economía en diciembre de 2019 anunció el Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que incluía al impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria). "Necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares", destacó el entonces ministro. El paso del tiempo mostró que, previsiblemente, más allá de las etiquetas y siglas, no sirvió para contener la suba de la moneda norteamericana.

