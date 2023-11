Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este miércoles 29 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 29 de noviembre cotiza a $ 357 para la compra y $ 375 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 956,25 tras la decisión del Gobierno de subir las percepciones que se cobran sobre este tipo de cambio.

El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 945 por lo que la brecha cambiaria del informal se posiciona en 158% respecto del dólar oficial y en 170% respecto al mayorista.

El dólar libre marcó un incremento de $ 599 desde que comenzó el año casi triplicando el valor del oficial.

El Banco Central (BCRA) continuó este lunes con su racha vendedor y se desprendió de unos u$s 21 millones luego de su participación en el mercado único y libre de cambios (MULC).



El acumulado de compras de la autoridad monetaria en lo que va de noviembre se sitúa, no obstante, en los u$s 395 millones.



A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 29 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 29 de noviembre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 358,000 378,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 356,550 374,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 357,500 377,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 356,660 376,640 BANCO SUPERVIELLE S.A. 358,500 378,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 358,000 378,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 358,500 378,500 BRUBANK S.A.U. 350,000 380,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 353,500 373,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 356,510 374,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 357,400 377,100 BANCO MACRO S.A. 358,000 378,000 BANCO PIANO S.A. 354,100 372,100 CAMBIOS ONLINE SA 358,000 364,000

Desde el triunfo de Javier Milei en el balotaje, la tenencia de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que tenía una capitalización de u$s 4036 millones el 17 de noviembre, pasó a u$s 5195 millones, lo que representa una suba de u$s 1159 millones, según un trabajo elaborado en exclusivo para este diario por Andrés Méndez, titular de AMF Economía.

