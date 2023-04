Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este miércoles 12 de abril

El dólar oficial hoy miércoles 12 de abril cotiza a $ 212,75 para la compra y $ 220,75 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 441,50. El dólar mayorista se encuentra a $ 213,36 y $ 213,76, en sus puntas compradora y vendedora.



El Banco Central cortó ayer la racha vendedora de dólares de las reservas luego de 23 jornadas negativas en el mercado oficial de cambios, mientras el Gobierno sigue a la espera de que los exportadores empiecen a liquidar divisas dentro del nuevo programa del "dólar agro", que entró en vigencia desde ayer.

La autoridad monetaria terminó la rueda de este martes con un leve saldo a favor de unos u$s 2 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas acumuladas se mantienen alrededor de u$s 520 millones en lo que va de abril y por encima de u$s 3500 millones en el año.

¿Se cae el dólar? Qué va a pasar con la cotización de la divisa en los próximos días



El dólar blue hoy miércoles 12 de abril cotiza a $ 390 para la compra y $ 394 para la venta, tras subir tres pesos en el transcurso de las negociaciones cambiarias.



De esta forma, la brecha cambiaria se posiciona en el 78% respecto al dólar minorista y en el 84% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 48 desde que comenzó el año, es decir un 14% en menos de cuatro meses.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 12 de abril

Este miércoles 12 de abril el dólar minorista cotiza $ 220,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 212,000 222,000 Banco Nación 212,800 220,700 ICBC 212,750 220,000 BBVA 212,910 221,590 Banco Supervielle 213,000 222,000 Banco Patagonia 213,000 221,000 Banco Santander 213,000 221,000 Brubank 211,000 221,000 HSBC 210,400 220,400 Credicoop 213,510 220,700 Banco Itaú 212,100 220,700 Banco Macro 211,500 221,500 Banco Piano 216,400 217,962 Cambios Online 215,300 217,300

Pronostican un fuerte aumento de la emisión si sale bien el "dólar soja 3"

La emisión monetaria producto de los dólares diferenciales de esta tercera etapa del acuerdo con los sojeros equivaldría a entre el 9% y el 22% de la base monetaria a partir de una liquidación que permita un mínimo de acumulación de divisas, de ocho millones de toneladas en adelante.

Así se desprende de un análisis de Aurum, que lleva la firma de su Head of Research, Pablo Repetto. Advierte el especialista que la acumulación de divisas netas no alcanzaría para conseguir la meta comprometida de reservas netas con el FMI para junio.



Leé la nota completa en este enlace.