Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este martes 9 de mayo

El dólar oficial hoy martes 9 de mayo cotiza a $ 228 para la compra y $ 236 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 472, y el dólar mayorista se encuentra a $ 227,25 y $ 227,65 en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central volvió a registrar un leve saldo a favor tras su intervención en el mercado cambiario, en una jornada en la que los exportadores redujeron las liquidaciones de divisas a través del esquema del "dólar agro" y se desaceleró el ritmo de devaluación sobre el tipo de cambio oficial.

El Central registró este lunes un resultado positivo de u$s 7 millones luego de su intervención en el mercado oficial de cambios, mientras el sector del agro aportó u$s 35 millones mediante el esquema de cotización diferencial y hubo demanda por unos u$s 10 millones para la importación de energía.

La entidad recortó así el saldo negativo que acumula en lo que va de mayo a alrededor de u$s 267 millones, luego de los casi u$s 3000 millones que perdió durante los cuatro primeros meses del año en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios, previo a la implementación del "dólar agro"..



El dólar blue hoy martes 9 de mayo cotiza a $ 465 para la compra y $ 470 para la venta.

La brecha cambiaria del blue se posiciona en el 100% respecto al dólar minorista y en el 107% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 123 desde que comenzó el año, es decir un 35% en cinco meses.



A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 9 de mayo

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 227,000 242,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 227,500 235,500

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 227,250 234,500 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 226,950 238,650

BANCO SUPERVIELLE S.A. 226,000 236,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 228,000 236,000 BANCO PATAGONIA S.A. 228,000 237,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 227,000 239,000 BRUBANK S.A.U.



HSBC BANK ARGENTINA S.A. 224,300 234,300 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 228,750 235,990

BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 226,900 237,000 BANCO MACRO S.A. 226,000 241,000 BANCO PIANO S.A. 233,300 234,304

Con el dólar más quieto, vuelve una bicicleta que rinde 7,5% mensual en moneda dura

"Efecto overshooting". Así se denomina en la jerga financiera cuando el tipo de cambio sube de manera abrupta. La última vez que se produjo este cimbronazo, el dólar se disparó 20% en pocos días, y luego vino la estabilización cambiaria.

Esto es a lo que apuestan muchos inversores, a una ventana de acá a 30 días en que el tipo de cambio libre -los dólares financieros y el blue-, se mantengan en los mismos niveles, luego del salto abrupto que tuvieron en pocos días, y con un Banco Central interviniendo en el mercado de bonos para mantener al dólar MEP y al contado con liquidación en plena pax cambiaria.

