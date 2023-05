Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este martes 30 de mayo

El dólar oficial hoy martes 30 de mayo cotiza a $ 238 para la compra y $ 248 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 496, y el dólar mayorista se encuentra a $ 237,85 y $ 238,25 en sus puntas compradora y vendedora.

El Central registró este lunes un saldo a favor de u$s 12 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, mientras los exportadores ingresaron alrededor de u$s 33 millones mediante el esquema de cotización diferencial para el complejo del agro.



Amplían un cepo y si se compra en MEP habrá que esperar 15 días para usar esos dólares

En rigor, el sector agroexportador liquidó este lunes mediante el programa del "dólar agro" casi u$s 52 millones. Pero u$s 33 millones ingresaron hoy y los u$s 18 millones restantes impactarán en la jornada de mañana, detallaron los operadores del mercado.

Tras este nuevo resultado resultado favorable para el Central, en lo que va del mes muestra un saldo positivo de casi u$s 320 millones en sus intervenciones cambiarias. En el acumulado del año, el saldo negativo se ubica alrededor de los u$s 2650 millones.

El dólar blue hoy martes 30 de mayo cotiza a $ 487 para la compra y $ 492 para la venta.

La brecha cambiaria del blue se posiciona a 98% respecto del dólar minorista y en el 106% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 146 desde que comenzó el año, es decir un 42% en cinco meses.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 30 de mayo

En cuanto al dólar oficial hoy martes 30 de mayo cotiza a $ 248 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia



Banco Nación 237,500 247,500

ICBC 238,250 245,500

BBVA 237,450 249,150

Banco Supervielle 237,000 247,000

Banco Patagonia 236,500 248,500

Banco Santander 237,000 249,000

Brubank



HSBC



Credicoop 238,000 247,490

Banco Itaú 236,900 248,500 Banco Macro 237,000 252,000

Banco Piano 243,900 252,900 Cambios Online





Apenas uno de cada diez jóvenes que votarán por primera vez está bancarizado

La bancarización en el país continúa en niveles bajos. Sobre todo, entre los usuarios más jóvenes. Así se observa en la generación de los adolescentes que a partir de este año se sumarán al padrón electoral, lo que le da lugar a las entidades bancarias y a las fintech a seguir trabajando sobre este segmento.

Leé la nota completa en este enlace.