El dólar oficial hoy martes 24 de marzo cotiza a $ 1360 para la compra y $ 1410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa se ubica, de esta forma, por debajo del nivel en el que cerró febrero ($ 1420). Además, se ofrece $ 70 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa a $ 1362,30 para la compra y $ 1412,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1638,52. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy lunes 23 de marzo se ofrece a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El paralelo acumula desde que arrancó el año una baja de $ 105(contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda en 1,06%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 172 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 3717 millones en 43 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 43.808 millones. El dólar oficial hoy martes 24 de marzo opera a $ 1410 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: El 23 de marzo se aplicará un nuevo rebalanceo anual del S&P Merval y ese día una nueva acción se incorporará al principal índice accionario de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) en reemplazo de otra que saldrá del listado de papeles que lo conforman. Eso implica un fuerte impulso en el precio de la acción que entra al índice. Leé la nota completa en este enlace.