Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este martes 18 de abril

El dólar oficial hoy martes 18 de abril cotiza estable a $ 214,50 para la compra y $ 222,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 445. El dólar mayorista se encuentra a $ 215,98 y $ 216,38 en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central siguió comprando reservas a través del mercado oficial de cambios. Este lunes adquirió u$s 73 millones, impulsados por los u$s 146 millones que ingresaron a través del nuevo "dólar agro", el cual ya aportó más u$s 960 millones desde su inicio.

Tras la compra del Central, el saldo negativo acumulado se redujo en torno a u$s 52 millones en lo que va de abril, por lo que se espera que, de seguir a este ritmo, en las próximas ruedas el resultado pase a terreno positivo. En lo que va del año, el rojo cayó a menos de u$s 3060 millones.



El dólar blue hoy martes 18 de abril cotiza a $ 408 para la compra y $ 412 para la venta, tras ganar $ 4 en la apertura de las negociaciones cambiarias.



La brecha cambiaria se posiciona en el 85% respecto al dólar minorista y en el 90% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 66 desde que comenzó el año, es decir un 19% en menos de cuatro meses.



Tras la persistencia de los desajustes macroeconómicos, el valor del dólar libre subió $ 21 desde el lunes 10 de abril , superando la simbólica cifra de $ 400. Aun así, en el marco de un piso de inflación de 7%, el incremento nominal no implica aun una disparada de la divisa.



Los valores son superiores en diversas partes del país. Según visualiza el portal Infodólar, en las casas de cambio de la Provincia de Buenos Aires se vende a $ 415, mientras que en Santa Cruz y en Tierra del Fuego el valor de la punta vendedora es de $ 417.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 18 de abril

Este martes 18 de abril el dólar minorista cotiza $ 222,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

