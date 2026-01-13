REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy martes 13 de enero cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1490 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1437 para la compra y $ 1487 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.541,26.

Desde el pasado viernes 2 de enero, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial se mueven al ritmo del último dato de inflación.

Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1937 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.

Por su parte, el dólar blue hoy martes 13 de enero se ofrece a $ 1485 para la compra y $ 1505 para la venta.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 1,3%. Ahora, tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 20 menos del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta)

El Banco Central (BCRA) compró el lunes u$s 66 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.768 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 13 de enero

El dólar oficial hoy martes 13 de enero opera a $ 1490 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.490,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

Las nuevas señales del BCRA sobre el valor del dólar vienen de la mano de los bonos

En las últimas 15 ruedas de operaciones, se negociaron por Byma casi u$s 2500 millones de bonos dólar linked a enero 2026.

A esta operatoria de títulos que se ajustan por la evolución del dólar oficial se le debe sumar el canje de bonos entre el Tesoro y el BCRA por u$s 2340 millones, de Lelink que vencen el 16 de enero de 2026 por otros que deben pagarse dos semanas más tarde, el 31 de enero.

“A partir de la segunda semana de enero la operatoria disminuyó. O sea, fue notorio en diciembre la venta de cobertura “barata” vía dollar linked, sumado a la venta de divisas en el mercado de futuros”, revela Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

