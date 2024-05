Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este lunes 13 de mayo

El dólar oficial hoy lunes 13 de mayo cotiza a $ 861,50 para la compra y $ 901,50 para la venta en la primera rueda de la semana.

Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 1442,40 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

El dólar blue hoy lunes 13 de mayo cotiza a $ 1020 para la compra y $ 1040 para la venta.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 15,36% respecto del dólar oficial. El paralelo se ubica $ 15 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

El Banco Central (BCRA) lleva comprados en mayo u$s 660 millones. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 15.384 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 28.036 millones.

El dólar oficial este lunes 13 de mayo cotiza a $ 901,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 862,000 937,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 861,050 900,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 879,500 937,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 875,000 937,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 875,000 940,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. BRUBANK S.A.U. 900,000 940,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 852,200 927,200 BANCO BMA S.A.U. 865,000 938,000 BANCO MACRO S.A. 865,000 938,000 BANCO PIANO S.A. 874,000 929,000 CAMBIOS ONLINE SA 881,000 884,000

Luis Caputo lo anticipó hace dos semanas en el marco de una presentación ante empresarios en la Bolsa de Comercio: Argentina está negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario , el que incluirá un nuevo régimen cambiario y monetario. Será el puntapié inicial de un nuevo régimen cambiario y monetario y por ende el fin de medidas transitorias como el "crawling peg" del 2%, el Bopreal, y las tasas reales negativas.

