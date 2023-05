Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este lunes 1 de mayo

El dólar oficial hoy lunes 1 de mayo cotiza a $ 221 para la compra y $ 229 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 458, y el dólar mayorista se encuentra a $ 222,28 y $ 222,68 en sus puntas compradora y vendedora.



El Banco Central volvió a vender divisas para abastecer a la demanda en el mercado de oficial cambios en la última rueda del mes, aunque cerró abril con un leve saldo a favor, a pesar de la implementación del nuevo "dólar agro", con el que buscaba recomponer la fuerte pérdida de reservas en los meses anteriores.

El Central terminó este viernes con un saldo negativo de alrededor de u$s 67 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que volvió a acelerar el ritmo de devaluación sobre el tipo de cambio oficial y en la que ingresaron casi u$s 80 millones de "dólar agro".

La entidad registró en abril un saldo a favor de unos u$s 33 millones, luego de la pérdida de más de u$s 3000 millones del primer trimestre por sus intervenciones cambiarias, mientras los exportadores acumulan liquidaciones por poco más de u$s 1600 millones en esta tercera versión del esquema de cotización diferencial.

El dólar blue hoy lunes 1 de mayo cotiza a $ 464 para la compra y $ 469 para la venta. La brecha cambiaria se posiciona en el 105% respecto al dólar minorista y en el 111% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 123 desde que comenzó el año, es decir un 36% en cuatro meses.

La cotización libre transitó la semana más determinante desde la disparada producida por la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, en julio de 2022. Aumentó $ 36 en las puntas de la semana, pero llegó a cerrar a $ 495 el martes y a más de $ 500 en casas de cambios de otras provincias .

"El salto en la tasa se refleja en el comportamiento más calmo que vienen mostrando en las últimas ruedas los dólares financieros y libre, aunque el respiro está sujeto a que una mayor oferta divisas se haga presente pronto ya que de fondo continúa una mayor emisión monetaria que podría anticipar renovadas presiones hacia la cobertura cambiaria", analizó el economista Gustavo Ber en un comentario el viernes.

Este lunes 1 de mayo el dólar minorista cotiza $ 229 para la venta en las pantallas de Banco Nación.



El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 220,500 230,500 Banco Nación 221,050 228,950 ICBC 221,750 229,000 BBVA 221,780 230,460 Banco Supervielle 221,500 230,500 Banco Patagonia 221,000 229,000 Banco Santander 221,500 229,500 Brubank 222,000 230,000 HSBC 219,000 229,000 Credicoop 221,760 228,950 Banco Itaú 220,400 229,100 Banco Macro 220,000 230,000 Banco Piano 225,900 227,148 Cambios Online 224,200 226,200

Los valores del dólar blue fueron cambiantes esta semana y los argentinos que viajan al exterior tienen varias posibilidades para pagar sus gastos en el extranjero como también las personas que realizan compras afuera con tarjeta de crédito y tienen que pagarlas en el país.

Dólar blue, dólar tarjeta, dólar Qatar, débito o crédito son algunas de las opciones que tienen los turistas y los compradores para abonar los gastos en el exterior, pero ¿cuál es la mejor luego de los cambios de cotizaciones en la divisa paralela?

