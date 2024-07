Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este jueves 18 de julio

El dólar oficial hoy jueves 18 de julio cotiza a $ 902 para la compra y $ 942 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la segunda rueda de la semana.

El dólar tarjeta, por su parte, se ofrece a $ 1507,20 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 18 de julio cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1455 para la venta, con un aumento de $ 50 el miércoles tras una pérdida de $ 95 en las primeras dos ruedas de la semana tras los anuncios del Gobierno.



La brecha cambiaria del informal se ubica entonces en el 54,45%. El paralelo se ubica $ 430 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).



Este martes, el Banco Central (BCRA) vendió u$s 3 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 17.228 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, con lo que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 27.613 millones. En el día, las reservas brutas cayeron U$S 559 millones por pagos al FMI.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 18 de julio

El dólar oficial este jueves 18 de julio cotiza a $ 942 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 900,000 975,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 901,050 940,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 909,500 967,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 905,000 970,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 905,000 975,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 901,000 941,000 BANCO PATAGONIA S.A. 905,000 970,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 910,000 970,000 BRUBANK S.A.U. 910,000 970,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 901,010 940,450 BANCO MACRO S.A. 900,000 975,000 BANCO PIANO S.A. 910,000 965,000 CAMBIOS ONLINE SA 925,000 933,000

