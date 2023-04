Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este domingo 16 de abril

El dólar oficial hoy domingo 16 de abril cotiza a $ 213 para la compra y $ 221 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 442. El dólar mayorista se encuentra a $ 214,70 y $ 215,10 en sus puntas compradora y vendedora.

Las liquidaciones del nuevo "dólar agro" en el mercado oficial de cambios siguen firmes. El sector agroexportador ingresó este viernes más de u$s 147 millones a través del programa de incentivo, lo que le permitió al Banco Central volver a comprar dólares para seguir recortando el rojo que acumula en las reservas.

La autoridad monetaria finalizó la jornada con compras netas por alrededor de u$s 60 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, el saldo negativo acumulado se redujo a menos de u$s 130 millones en abril y a aproximadamente u$s 3130 millones en lo que va del año.

¿Se cae el dólar? Qué va a pasar con la cotización de la divisa en los próximos días



El dólar blue hoy domingo 16 de abril cotiza a $ 396 para la compra y $ 400 para la venta.

La brecha cambiaria se posiciona en el 81% respecto al dólar minorista y en el 86% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 54 desde que comenzó el año, es decir un 16% en menos de cuatro meses.

El dólar blue cotizó estable en el último día hábil de la semana y mantuvo su récord nominal, de $400 en la punta vendedora, mientras los tipos de cambio financieros operaron casi con leves alzas, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 16 de abril

Este domingo 16 de abril el dólar minorista cotiza $ 220,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 212,000 222,000 Banco Nación 213,050 220,950 ICBC 214,750 222,000 BBVA 212,490 221,170 Banco Supervielle 214,000 223,000 Banco Patagonia 214,000 222,000 Banco Santander 214,500 222,500 Brubank 212,000 222,000 HSBC 211,800 221,800 Credicoop 213,760 220,950 Banco Itaú 213,600 222,200 Banco Macro 212,500 222,500 Banco Piano 218,100 219,606 Cambios Online 215,900 217,900

La verdadera cara del dólar Moritán: por qué no debería cotizar a $ 400 y cuánto perdió por inflación

"Después de las elecciones, el dólar blue podría llegar a $ 400", declaró en julio de 2021 el entonces precandidato a legislador porteño Roberto García Moritán, quien pronosticó una espiralización cambiaria frente a una eventual derrota del oficialismo en los comicios legislativos de ese año.

Un poco menos de dos años después, la cotización de la divisa estadounidense paralela llegó a los $ 400 que aludió el dirigente del espacio liberal Republicanos Unidos.

En lo que va de 2023, el dólar blue aumentó $ 54 hasta llegar a los $ 400, un incremento del orden del 15% en cuatro meses, menor que la dinámica de inflación, que, si calcula una cifra de 7% para marzo, computaría una suba de 21% en tan solo un trimestre.



