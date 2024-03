El dólar oficial hoy domingo 10 de marzo cotiza a $ 825,50 para la compra y $ 865,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 1384,80 para la venta tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

El dólar blue hoy domingo 10 de marzo cotiza a $ 975 para la compra y $ 995 para la venta, el paralelo lleva perdidos $ 65 durante la semana, quedando por debajo del valor con el que inicio el 2024.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 14,96% respecto del dólar oficial. El paralelo marca un descenso desde el inicio de 2024 de $ 30 (terminó 2023 en $ 1025).



Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este domingo 10 de marzo.

El viernes, el Banco Central (BCRA) compró u$s 165 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en una nueva jornada positiva para la entidad monetaria.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 9.591 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 28.216 millones.

A cuánto cotiza el blue en los últimos 60 días

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 10 de marzo

El dólar oficial hoy domingo 10 de marzo cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 830,000 905,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 823,050 862,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 839,500 897,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 835,000 895,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 840,000 900,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 840,000 900,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 818,200 893,200 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 823,010 862,990 BANCO BMA S.A.U. 825,000 900,000 BANCO MACRO S.A. 825,000 900,000 BANCO PIANO S.A. 835,000 894,000 CAMBIOS ONLINE SA 840,000 850,000

Domingo Cavallo, en contra de la dolarización: "El peso no tiene por qué desaparecer"





El exministro de Economía Domingo Cavallo aseguró que no hace falta dolarizar la economía ni cerrar el Banco Central (BCRA) , algo que propuso el presidente Javier Milei durante su campaña electoral, y aseguró que el peso puede competirle a la divisa norteamericana .

" No va a desaparecer el BCRA . Si puede ocurrir, como sucede en Perú, es que no puede prestarle al Tesoro. Ese tipo de desaparición es totalmente viable y sensata. Ahora bien, el peso no tiene por qué desaparecer. Es una moneda que, si el Banco Central y el Gobierno la manejan bien, puede competir de igual a igual con el dólar ", planteó el economista anoche en una entrevista con TN.

