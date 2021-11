Dólar futuro: el mercado se "aleccionó" y cayeron las tasas implícitas

El mercado de futuros del dólar es uno de los ámbitos en los cuales se vienen plasmando las tensiones cambiarias.

En las últimas ruedas las tasas venían subiendo velozmente y el interés abierto está en su pico máximo del año (cerca de u$s 7827 millones entre Rofex y MAE). Sin embargo, en la primera jornada cambiaria post electoral las tasas tuvieron un importante descenso en relación a lo que se observaba hasta el viernes.

" Hubo fuertes bajas luego de la tensión pre electoral. Las implícitas de Rofex retrocedieron, en promedio, 996 puntos básicos de Tasa Efectiva Anual ", detalló Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

Gentileza de Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

El analista sostuvo que dicha baja " no significa que el frente esté despejado ", dado que el volumen fue de u$s 284 millones, " lo que indica que no hubo ventas masivas".

Contratos del Rofex. Gentileza de Leonardo Svirsky, de Grupo Bull Market

Por otro lado, el estratega de un importante broker relató a El Cronista: " En la rueda de hoy el Banco Central freezó la microdevaluación, tratando de aleccionar al mercado ".

Esta ralentización en el crawling peg, cuando el mercado esperaba que luego de las elecciones se agilice el avance nominal del dólar oficial, desalentó la cobertura durante la jornada de hoy, al generar desconcierto respecto de cuándo la autoridad monetaria dejará que la divisa norteamericana se suelte un poco más.

De hecho, este congelamiento de las depreciaciones homeopáticas también pudo haber impactado en los bonos dólar linked, ya que el TV22 cayó 2 por ciento.

" El BCRA devaluó muy poco y asustó a un Rofex que venía muy comprado ", consignó en redes sociales el estratega de renta fija de Cohen Aliados Financieros, Tomás Ruiz Palacios.

" La estrategia de darle volatilidad al tipo de cambio para desincentivar cobertura es válida, pero a no creerse el 'falta envido': el BCRA perdió otros u$s 60 millones y Barclays dijo que el acuerdo con el FMI todavía está lejos ", añadió Ruiz Palacios.



Por su parte, el analista de Buenos Aires Valores (BAVSA) Nicolás Rivas explicó: " Las tasas de futuros estaban altísimas, ya que hubo mucha cobertura en la previa electoral, disparada por un potencial escenario de radicalización o una devaluación descontrolada. Descartado ese escenario en el corto plazo, deberían bajar un poco ".

No obstante, Rivas proyectó que, también en el corto plazo, el mercado spot "va a seguir presionado" y que la presión sobre los dólares financieros "va a aflojar un poco más".

Actualmente el dólar futuro a Febrero de 2022 se encuentra en $ 116,25 y para fines de abril se negocia en $ 127,30. Más allá de la baja puntual de ayer, lo cierto es que el interés abierto y las tasas aún siguen en niveles altísimos y los brokers y las consultoras señalan que la posición vendedora del Banco Central, entre Rofex y Mercado Abierto Electrónico (MAE) están entre los u$s 5000 y los u$s 6000 millones.

De esta forma, el Banco Central estaría llevando sus intervenciones a los mismos máximos que se observaron el año pasado, en octubre. Dado que la normativa le impone un máximo de intervenciones al Central en Rofex en u$s 5000 millones, la autoridad monetaria divide su participación entre la plaza rosarina y el MAE .

El objetivo es que las tasas no se disparen, incrementando las expectativas devaluatorias.