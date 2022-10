Dólar financiero, de regalo: llegó a su piso y en los mínimos de dos años

El 27 de julio pasado, la cotización de contado con liquidación, el dólar de referencia que usan las empresas para poder dolarizarse legalmente en el exterior o CCL, había alcanzado los $ 340 y parecía no tener techo, hasta la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía.

Pero hoy, tres meses después, si se actualizaran esos valores por inflación, el CCL debería ser de más de 400 pesos. Sin embargo, cayó a $ 304, muy por debajo de los $ 323 del dólar Qatar, que es hoy el más caro de todo el mercado.

"Medido en términos reales, el contado con liquidación está cerca de los mínimos en los que operó durante toda la era post COVID. Incluso, está siendo mínimo en meses el volumen operado en el dólar mayorista", advierte un informe de 1816.

MULC flojo

En su influyente informe semanal del viernes, cuentan que el día anterior se habían negociado apenas u$s 205 millones en el MULC, el monto más bajo desde fines de agosto.

A modo de comparación, ese mismo día se operaron u$s 94 millones en el CCL y u$s 87 millones en el MEP, que en total ya le pisan los talones. La calma cambiaria se da en todos los dólares libres, tanto en el MEP, que está en $ 291, contra $ 329 de su pico el 21 de julio; como en el blue, también en $ 291, contra $ 338 del 22 de julio.

BCRA se prepara

La pregunta del millón pasa a ser cómo atravesará el BCRA el largo camino hasta la entrada de la próxima cosecha gruesa. La respuesta probablemente sea que igual que ahora: desprendiéndose paulatinamente del stock de reservas netas que supo construir con el dólar "soja" (hoy en u$s 5300 millones) gracias a un torniquete sobre las importaciones que se perfila a ser el más ajustado de todas las etapas de los controles de cambios de la última década, según consignan en PPI.

"El daño colateral de este enfoque será una estanflación autoinfligida: la actividad económica se resentirá por menor disponibilidad de insumos y una cantidad creciente de productos comenzará a tomar el contado con liquidación para fijar su costo de reposición. De menguar más rápido de lo imaginado el stock, no deben descartarse nuevos ajustes sobre la demanda. Es la esencia del cepo", agregan en PPI.

Dólar a $ 200

En Anker Latinoamérica, la consultora de Luis Caputo y Santiago Bausili, creen que, si bien en Economía y el Banco Central consideran la posibilidad de realizar un salto discreto del tipo de cambio a la zona de $ 200 luego de haber acumulado reservas en septiembre, será muy difícil convencer al ala política de convalidar dicho salto. Cuántos dólares pierda el BCRA en octubre puede ser un determinante de esta decisión.

"Para dar una idea de magnitudes, el resultado del MULC excluyendo el complejo sojero fue deficitario en torno a los u$s 2700 millones en septiembre. Si bien no esperamos que se repita esa pérdida, dado que la liquidación de soja no va a ser cero, las importaciones de energía van a ser menores y existe la posibilidad de nuevas medidas de restricción a la demanda de divisas, si creemos que da una idea de la complejidad de los flujos que el BCRA va a enfrentar en los próximos dos meses con este nivel de tipo de cambio real", señalan.

Tasa de interés

En el escenario base de Anker, "la administración del cortísimo plazo, muddle through, seguirá siendo la norma, combinando tasa de interés, restricciones a la demanda de divisas, intervenciones del BCRA en caso de presiones en los dólares financieros o en la curva de pesos y una moderación en la dinámica fiscal". A ello pueden sumarse una dosificación de anuncios que intenten evitar un deterioro en las expectativas.

Si bien creen que disminuyó la probabilidad de crisis en el corto plazo, esto no implica que vean una mejora macroeconómica: proyectan un deterioro en el nivel de actividad con una inflación que mantendrá un piso elevado.