Dólar: el plan de los lobos de Wall Street para la achicar la brecha

"Tenemos que terminar de una vez por todas con la dinámica del stop and go". El ministro de Economía, Martín Guzmán, le hizo este reproche a los fondos y bancos de inversión de Wall Street con los que se reunió el viernes en su gira por Nueva York, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur.



Cuando Guzmán se refirió al stop and go hizo alusión al problema de restricción interna fuerte, por el hecho de que no hay dólares, entonces cuando hay algún tipo de shock, ya sea interno o externo, los inversores huyen de la economía argentina.

Por ende, se torna en un círculo vicioso en lugar de virtuoso, donde el país entra en recesión, la economía se informaliza, por lo cual se produce un mayor déficit, que de alguna manera se debe financiar.

Palabra más, palabra menos, explicó que de ese modo se hace difícil aguantar cualquier tipo de shock , como fue luego de las PASO, con la pelea interna en el Frente de Todos, que se generó desconfianza y aceleró la dolarización de los activos.

Ante cada vez más trabas y cepos al dólar, los "Lobos de Wall Street" pidieron algún tipo de incentivo para pesificar sus dólares.

"Por qué no dejan que las mineras traigan algo de dólares por el contado con liquidación en lugar de hacerlo por el MULC, así pueden achicar la brecha cambiaria", fue la idea que le dejaron.

"Por qué no dejan que las mineras exportadoras traigan algo de dólares por el contado con liquidación en lugar de hacerlo por el MULC, así pueden achicar la brecha cambiaria", fue la idea que le tiraron.

la persistente brecha del dólar

El tema es que el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tiene prioridades puestas en cómo elevar las reservas y necesita la entrada de divisas por el MULC en forma desesperada, más que nada ahora cuando ya terminó la mayor parte de la liquidación gruesa del agro, y hay que esperar hasta fines de marzo para que se reactive. "La brecha es lo que complica ", le dijeron en Nueva York a Guzmán.

"Lo tienen que transformar en una oportunidad", fue la réplica, alentándolos a mirar los trade en pesos, como lo hicieron entre 2013 y 2015, incluso antes del gobierno de Macri.

Contado con liqui inverso

La estrategia que le esbozaron en la reunión es traer dólares por el Senebi, de modo de que les den casi $ 200 por cada divisa, e invertirlas en instrumentos en pesos. Luego, apostar a que la brecha se achique y hacen una ganancia en dólares a la hora de irse.