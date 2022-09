Dólar desconfianza y divisa "regalada": "si seguimos con este déficit...", así es el desolador pronóstico que dio el gurú de la City

El consultor en economía y negocios Salvador Di Stefano elaboró un reporte en el que abordó algunos ejes centrales de la economía nacional con respecto a la escasez de dólares. "El problema es que el gobierno no consigue que ingresen dólares por la cuenta capital ni tampoco que se incrementen las exportaciones ", reveló.

En su informe titulado "Se van dólares por desconfianza y dólar barato'', señaló otras dos cuestiones más: el déficit por turismo (u$s 4316 millones) y Qatar 2022, el evento futbolístico que, según el especialista "nos terminaría dejando sin dólares".

En este sentido, el gurú de la City resaltó que se trata de un problema "de difícil solución" ya que hay un déficit gemelo de pesos y dólares, que genera " una caída en las reservas y una suba de los pasivos en pesos".

"La balanza de bienes y servicios en los últimos 12 meses es superavitaria en u$s 3972 millones. Sin embargo, los pagos de intereses y capital suman u$s 9335 millones de déficit, esto nos deja la balanza de dólares en un déficit de u$s 5363 millones en los últimos 12 meses al 31 de julio", detalló.

Di Stefano resume lo que sucedió los últimos 12 meses en dos partes: la balanza de dólares y la balanza de pesos, ambas en estado crítico por igual.

En cuanto a la balanza de dólares, señaló que en 12 meses salieron u$s 5.363 millones, lo que representa al 1% del PBI, mientras que las reservas se ubican en u$s 38.232 millones y representan el 7,4% del PBI: " Si Argentina no recupera el crédito internacional, las reservas caerán a un ritmo del 1% anual , o un porcentaje mayor".

Por otra parte, destacó que en la balanza de pesos hay un déficit fiscal que es del 4,1% del PBI, mientras que el stock de deuda en pesos de la Tesorería, sumado el pasivo monetario del Banco Central, suma 41,0% del PBI: "En la medida que sigamos con este déficit fiscal, es imposible que baje el stock total de la deuda, por ende, hay más pesos que están en el sistema que pueden impactar contra los dólares ", opinó.

"El déficit fiscal no afloja": Di Stefano advierte por una recesión

Siguiendo la misma línea, el especialista en finanzas puso la lupa sobre el modelo que persigue el Banco Central y las restricciones del Gabinete económico : "el stock de reservas es muy bajo y el stock de deuda en pesos es cada mes más elevado".

La balanza de dólares se torna cada vez más deficitaria y la necesidad de financiarlo con deuda en pesos "es cada vez más elevada". Una posible solución, según el analista, implicaría "devaluar y armar un nuevo esquema de precios relativos, en la medida de lo posible con superávit fiscal y algún crédito externo que ayude a engrosar las reservas". Sin embargo, si esto no se materializa, " hay que prepararse para una mayor recesión".

Para finalizar, resumió que el país se encuentra sumergido en un contexto externo negativo, con sequías, balanza de dólares negativa, déficit fiscal, endeudamiento en pesos y bajas reservas en dólares. La única esperanza que encuentra se reduce a "tomar medidas concretas" y "superar las restricciones políticas".