Dólar de equilibrio: a cuánto cotizará a fin de año y de qué dependerá su valor

El analista de mercado y gurú del blue, Salvador Di Stefano, anticipó este lunes la cotización del "dólar de equilibrio" que podría tener lugar a fin de año.

A días del arribo de Javier Milei a la presidencia de la Nación y con Luis Caputo ya confirmado como ministro de Economía desde el 10 de diciembre, el operador de la City insistió en que el precio de la divisa norteamericana estará determinado por dos condicionantes:

Contar con ayuda internacional y lograr el restablecimiento del canal de comercio de Argentina con el mundo,

Si en cambio, no se consigue cumplir con la primera premisa.

"La Argentina tiene cada vez más deuda con el comercio exterior, si tomamos los números del Indec en los últimos 12 meses las importaciones sumaron u$s 74.757 millones, mientras que los pagos realizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suman u$s 56.968 millones, con lo que se estima una deuda de U$S 17.789 millones a empresas del exterior" , amplió en su portal www.salvadordistefano.com.ar.



Con este escenario rojo, el gurú del Blue remarcó que el primer paso del Gobierno entrante debería ser conseguir financiamiento para pagar las deudas por importaciones.

"De esta forma tendría dos grandes logros, abrir el comercio de Argentina con el mundo, y eliminar pesos de la economía, ya que muchos importadores están encepados en pesos, por no poder realizar pagos al exterior" , detalló.

En contrapartida, de no dar resultado positivo en la anexión de fondos, Di Stefano explicó que se asistirá a menores exportaciones a futuro, y un sobrante de pesos en la economía que, en algún momento, "se tornará inmanejable y podría generar una inflación de dos dígitos por mucho tiempo" .

"Argentina necesita en forma inmediata lograr un mecanismo para potenciar sus exportaciones. Lo que necesitamos es más producción, y para eso es indispensable abrirnos al mundo, honrar los compromisos internacionales que el sector privado contrajo, y que hoy no puede cumplir por falta de dólares del Banco Central" , reiteró.

¿Qué es el dólar de equilibrio y a cuánto va a cotizar el dólar a fin de año, con o sin ayuda internacional?

La cotización del "dólar de equilibro" inaugurada por Salvador Di Stefano en análisis predecesores responde al valor resultante entre la comparativa del total de los pasivos monetarios versus las reservas del BCRA.

Para el gurú del Blue, en la actualidad el stock de los primeros se ubica en $ 25,0 billones y la base monetaria se aproxima a los $ 8,0 billones.

"Del total de los pasivos remunerados cerca de $ 2,0 billones son las letras levid que ajustan por tipo de cambio oficial, que hoy está en $ 361, y el dólar futuro diciembre cotiza en $ 752, con lo cual el stock de estos pasivos podríaduplicarse en un corto período de tiempo" , especificó.

Además, al sumar el resto de los rojos ajustables por una tasa del 133% para las Leliq y 126% para los pases, Di Stefano concluyó que, en un corto período de tiempo, podría verse un stock remunerado en torno de los $ 30,0 billones, y los no remunerados podrían crecer a los $ 9,0 billones.

De esta forma, si las reservas terminan 2023 en torno de los u$s 22.000 millones y con ayuda internacional que logre reestablecer el canal de comercio de Argentina con el mundo, el dólar a fin de año podría ubicarse en torno de $ 1100. En tanto, si no se consigue la asistencia, es probable que el precio de la divisa norteamericana se situé en la zona de los $ 1770.