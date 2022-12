Dólar de enero, febrero y marzo 2023: cómo va a cotizar la divisa norteamericana, según este tanque guía del mercado

El dólar estadounidense experimentará una tendencia a la suba durante los primeros tres meses de 2023 en consonancia con el manteamiento de las tasas alcistas eyectadas por la Reserva Federal norteamericana.

Así lo anticipó este miércoles el portal de finanzas Capital. De acuerdo al artículo "US dollar 2023 outlook: Can the Fed convince markets that rates remain higher for longer?", el organismo presidido por Jerome Powell "no está tan preocupado por el crecimiento económico" de forma tal que "los rendimientos de los bonos a más largo plazo tendrán que ajustarse también al alza" .

Cómo va a cotizar el dólar en 2023

"Entonces, tomando los precios de la curva de tasas de los mercados frente a la Fed, la divergencia entre los dos es un factor fundamental clave para ser alcista en USD en 2023 si la Fed es realmente correcta en sus predicciones" , amplió el texto.

La divisa registró este 2022 uno de sus mejores años del siglo XXI: sólo si se hace un recorte en el primer trimestre, la ganancia se disparó en un 21% según el índice del DXY. Sin embargo, el cuarto trimestre "ha sido una historia completamente diferente" , subrayó Capital.

"En los últimos 3 meses, el dólar estadounidense ha perdido un 8 % frente al yen japonés y el dólar neozelandés, un 6,7 % frente a la libra esterlina y un 5,8 % frente al euro" , continuó.

Capital se detuvo también en las reacciones del mercado ante la última resolución del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) que en diciembre "llevó a cabo mayormente lo que se esperaba".

"La reacción en los mercados transcurrió sin incidentes y los comerciantes cambiaron rápidamente su atención a otra parte, pero dado el punto puesto actualizado y las predicciones, parece que los mercados están subestimando la capacidad de la Reserva Federal para mantener las condiciones monetarias estrictas en el futuro previsible" , alertó.

Sin embargo, mediante un gráfico de diagrama de puntos actualizado se muestra como la mayoría de los miembros del FOMC esperan que la tasa de los fondos federales supere el 5 % en algún momento de 2023, por sobre lo que esperan los mercados (4,9 %).

Diferencial de rendimiento de EE. UU. a 10 años frente a 2 años. Foto: capital.com. Fuente: vista comercial

"Lo más interesante es que el diagrama de puntos sugiere que las tasas se mantendrán elevadas a lo largo de 2023 y que la tasa seguirá estando entre el 4 % y el 5 % en 2024, algo que los mercados están descontando mucho" , continuó.