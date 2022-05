Dólar: cómo puede impactar el derrumbe de las criptomonedas en el valor del blue y el CCL

El contado con liquidación (CCL) subió ayer 0,6%, hasta los $ 209,13. Se mantiene así no solo como el dólar más caro de la Argentina, sino también el que más volumen mueve: son unos u$s 50 millones por día, ya que es el que utilizan las empresas para mandar divisas al exterior.

Hermano del dólar blue

El contado con liqui es una suerte de hermano mayor para el dólar blue, que mueve apenas u$s 4 millones diarios, por lo que le marca precio. Por eso, el descenso del paralelo, de $ 205 a $ 203,50, creen en la City, no será por mucho tiempo, pues hasta el MEP está más caro, en $ 206,38, pese a la baja del 0,3%.

Lo que muchos creen es que el CCL tendrá mayor demanda, en especial minorista, de quienes trabajan desde la Argentina para el exterior y cobran en divisas, que hasta ahora traían su sueldo a través de USDT, la stablecoin más estable de todas, que tenía una paridad 1 a 1 con el dólar hasta el derrumbe cripto de esta semana.

Traer por CCL

En efecto, esta caída puede provocar un cambio de escenario, que no se traiga más por esa vía, sino que se tenga que hacer por el CCL, lo que encarecerá a las transferencias desde y hacia otros países.

"La plaza se secaría para llevar y traer, al menos hasta que todo se acomode. Hoy la mayor parte de los tenedores de montos chicos, por menos de u$s 10.000, no entrarían más por USDT sino que tendrán que hacerlo por CCL", advierten en las mesas.

"No es fácil traerlo por Paypal, pues se necesita una contraparte, alguien que, del otro lado, necesite pagar en el exterior. Con CCL hay gente que ha traído u$s 10.000 como mínimo, pero es elusión cambiaria, no todas las Alycs lo hacen, ya que se debería traer por MULC. Y los que lo hacen cobran una comisión alta. Se arranca con un fijo de u$s 120, más 0,5%, más lo que se paga por la diferencia de precio entre el MEP y el CCL. Como hoy hay poca diferencia, se puede perder sólo el 4%, pero sino sería el doble, cuando por el USDT les salía 1%", dicen.