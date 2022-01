Dólar celeste podría ser la solución para una venta multimillonaria

Nuevo round entre Advent y los catorce bancos dueños de Prisma, la firma que tiene bajo su órbita a Banelco, Pagomiscuentas , Todo Pago y La Pos, entre otras compañías financieras.

El 31 de diciembre vencía el plazo que le había dado el gobierno macrista a los bancos para desprenderse del 100% de Prisma, pero aún no se pusieron de acuerdo con Advent, que había comprado el 51%, para que adquiera el 49% restante.

Gobierno no presiona

Los bancos aprovechan que el gobierno actual tiene otras urgencias y sigue negociando con Advent, que quiere pagar al valor del contado con liquidación (de $ 211) el precio pautado (siete veces EBITDA), mientras los bancos exigen que sea al valor oficial, de $ 109. Esta brecha del dólar de casi 100% es lo que está trabando la venta.

Advent ya pagó u$s 400 millones cash y le falta abonar u$s 280 millones por el 51% de la compañía. Esos u$s 280 millones son a un plazo de cinco años: 30% en pesos a valor oficial, a una tasa del CER más el 15% anual, y el 70% en dólares, a una tasa del 10% anual.

Tribunales

Los 14 bancos ejercieron el put de venta que tenían con Advent , pero al no ponerse de acuerdo en el tipo de cambio, dos de las entidades fuertes que manejan el día a día (Macro y Galicia) pensaron en acudir al tribunal arbitral de Nueva York para una mediación, para que establezca el valor de venta de la compañía.

"La pelea está a flor de piel, y la resolución será inapelable", comentan en la City.

Mini tregua

Pero a último momento, viendo los costos que iba a traer como consecuencia el tribunal neoyorquinio, con los elevados fees de abogados de por medio, ambos bandos se dieron un stand by hasta el 28 de febrero, que es la fecha límite que pusieron para ponerse de acuerdo en qué tipo de cambio tomar.

¿Habrá un dólar celeste, como en el rubro inmobiliario, que hay operaciones que se pactan a mitad de camino entre el oficial y el paralelo?

Un dólar de $ 160 sería hoy un intermedio entre el valor oficial y el contado con liquidación.