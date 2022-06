Dólar blue libertario: legislador de Milei sortea miles de pesos entre los que acierten a cuánto cierra esta semana

El dólar blue volvió a dispararse este lunes y alcanzó un nuevo máximo histórico tras los anuncios del Banco Central sobre el cepo al dólar y las importaciones. Ante la abrupta suba del billete paralelo, muchos empezaron a preguntarse a cuánto llegará al cierre de la semana, viernes 1° de julio.



El legislador porteño por La Libertad Avanza y compañero de Javier Milei, Ramiro Marra, organizó un sorteo por miles de pesos en su cuenta de Twitter para quienes acierten la cotización del dólar blue.

La consigna lanzada ayer en su cuenta es "¿A cuánto va a estar el dólar blue el viernes al cierre?". Entre quienes acierten, el premio a repartir será de $ 12.389.

El sorteo que lanzó Marra en sus redes

" Se puede jugar hasta el martes al mediodía y solo vale una respuesta por cuenta ", explicó Marra en su cuenta. Para participar del sorteo, hay que escribir la posible cifra en la que quedará la divisa estadounidense en su cierre del próximo 1 de julio.

"El que no me sigue no gana por supuesto. Esas es mi ganancia, tener más seguidores jajaja", agregó como condición.

Este martes, el dólar blue cotiza a $ 232 para la venta

El dólar blue hoy martes 28 de junio cotiza a $ 229 para la compra y $ 232 para la venta. La cotización paralela renueva su récord y amplía la brecha a más de 86% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 78% en relación al promedio del minorista.

En el mercado cambiario hay expectativa por qué va a pasar con las cotizaciones en las próximas horas, luego del anuncio del BCRA de otro endurecimiento del cepo cambiario para los importadores con el objetivo de perder menos reservas.



Efecto Pimco. Así describen en las mesas el rumor que sobrevoló la City, de una fuerte venta de bonos CER por parte de Pimco, que provocó una suba del contado con liquidación del 17% en lo que va del mes.

Las cotizaciones financieras del dólar registraron saltos importantes ayer lunes. El MEP a través del AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 anotaron repuntes, para ubicarse en $ 237,88/$ 238,60 y $ 245,30/ $ 247,75 respectivamente.