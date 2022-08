Dólar blue "regalado": el gurú de la City anticipó cuándo y de qué depende una cotización de $ 249

El analista financiero y gurú del dólar blue Salvador Di Stefano anticipó una baja de la divisa estadounidense de "equilibrio" de hasta $ 249 en su cotización, si la nueva gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura logra conseguir un crédito por u$s 4000 millones .

"Hay que conseguir un crédito por u$s 4000 millones. Dicen que se estaría tramitando. Sería un verdadero milagro que se consiga. Si eso sucede, el dólar de equilibrio caería a la zona de $ 249" , señaló el último domingo en su columna de perspectiva semanal.

En su artículo "Llega la política a economía, dólar a prueba", Di Stefano repasa cómo las reservas cayeron en torno a esta última cifra mientras que los pasivos monetarios treparon $ 500.000 millones, desde la renuncia de Martín Guzmán.

"El dólar de equilibrio pasó de $ 249 a $ 289, esto implica que el viernes el dólar MEP, que cerró en $ 276,60, tiene un precio de oferta. Aún no es una ganga como cuando estaba en $ 200" , continuó.

En este sentido y al postular las primeras medidas que debería encarar el líder del Frente Renovador, el gurú del dólar blue hizo hincapié en tres:

En la licitación de la Tesorería del miércoles donde se colocaron letras a 90 días a una tasa del 70% anual, el viernes esas letras rendían el 85,22% anual;

El jueves el Banco Central República Argentina (BCRA) subió las tasas, la tasa de plazo fijo a 30 días se ubica en el 61% anual;

El viernes el mercado de dólar futuro mostró una nueva curva de rendimientos. A 90 días la tasa implícita del dólar futuro se ubica en el 122,7% anual.

Así, según consideró Di Stefano, "hay un incentivo a colocarse a 90 días en letras y no a 30 días en plazo fijo" y que al acoplarse con un dólar futuro que descuenta una tasa superior al 100%, ya deja ver como el mercado anticipa una devaluación acelerada.

"Esa tasa de devaluación aumentaría mensualmente, copiando los niveles de inflación de nuestra economía, tratando de no perder competitividad" , explicó.

Carlos Melconian dio un alerta sobre la inflación y dijo que "el deterioro es irreversible"



Sergio Massa empieza su plan 'Fábrica de Dólares' con gira a Washington, Nueva York, París y Qatar



Fin de la volatilidad del dólar: de qué depende el "éxito" en la gestión de Sergio Massa





Para el analista de finanzas, Sergio Massa deberá sumar y hacer cumplir otros tres ejes troncales para tener éxito en su gestión:

1. Fortalecer las reservas y tener un tipo de cambio competitivo , con un dólar mayorista que se ubique lo más cercano posible al dólar de equilibrio entre pasivos monetarios y reservas;

2. Tener un presupuesto base cero , de modo tal de erradicar el déficit fiscal primario. El déficit fiscal financiero se debería ir llevando a cero con el paso del tiempo;

3. El Banco Central República Argentina debería comprometerse a no emitir más pesos sin respaldo.

"Si los anuncios no tienen en cuenta estos aspectos, creemos que tendremos por delante grandes problemas. No se detendrá la volatilidad de los dólares alternativos, no habrá una liquidación de exportaciones potente y las importaciones seguirán siendo elevadas" , advirtió el gurú del blue.

En tanto el próximo miércoles el flamante "superministro" dará a conocer las nuevas medidas para así "evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio".

"El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar" , señaló Sergio Massa en su cuenta de Twitter.

Sin devaluar, Sergio Massa busca dólares rápido y enfrenta las demandas de bolsillo



Romina Parquet, de CIMC Delfin Group: "Los sobrecostos que pagan los importadores se trasladarán a las góndolas en septiembre"