La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 23 de enero de 2026 alcanzó los $ 1.465, cifra que señala una diferencia de -1,66% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la moneda, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación del peso. La tendencia positiva podría continuar si se mantienen las condiciones actuales del mercado.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 20.16%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 20.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.480.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: