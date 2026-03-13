La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 13 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.395, cifra que señala una diferencia de -0,71% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento sugiere un incremento en la demanda, lo que podría indicar una mayor incertidumbre en el mercado. La tendencia al alza podría reflejar expectativas de devaluación o cambios en la política económica. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 10.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.79%. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).