La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 11 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.395, cifra que señala una variabilidad de 0,72% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un clima económico en el que los inversores buscan refugio en el dólar, lo que podría tener implicaciones en la economía local. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 12.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: