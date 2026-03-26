La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 26 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.405, cifra que demuestra una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un mayor interés y demanda por la moneda, lo que podría reflejar una búsqueda de refugio ante la incertidumbre económica. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 17.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 21.00%. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.380. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).