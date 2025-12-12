Al cierre de los mercados de este jueves, 11 de diciembre de 2025, la cotización del dólar blue a $ 1.430. Esta cifra demuestra una diferencia de 0,71% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha continuado su tendencia alcista, marcando el tercer día consecutivo de incrementos. Este aumento refleja una creciente incertidumbre en el mercado, similar a las fluctuaciones observadas en los días anteriores.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 12.01%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.85%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial: refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar mayorista: este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

Dólar blue: el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

Dólar MEP o Bolsa: es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: