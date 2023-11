Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de noviembre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy martes 28 de noviembre cotiza a $ 970 para la compra y $ 990 para la venta. El paralelo acumula una suba de $ 40 en la semana posterior al triunfo de Javier Milei en el balotaje.

En tanto, el dólar oficial se ofrece a $ 356,50 para la compra y $ 374,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación, tras sumar 1,50 pesos ayer. Asimismo, el dólar tarjeta se ofrece a $ 954,98 tras la decisión del Gobierno de subir las percepciones que se cobran sobre este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 164,3% respecto del dólar oficial y en 175,7% respecto al mayorista.

El dólar libre marca un incremento de $ 644 desde que comenzó el año casi triplicando el valor del oficial.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 27 de noviembre con el MEP y el CCL

El Banco Central (BCRA) continuó este lunes con su racha vendedor y se desprendió de unos u$s 7 millones luego de su participación en el mercado único y libre de cambios (MULC).

El acumulado de compras de la autoridad monetaria en lo que va de noviembre se sitúa, no obstante, en los u$s 416 millones. "El total de dólares requeridos por las entidades financieras para atender necesidades de caja totalizó u$s 38 millones", indicó Gustavo Quintana, de PR.

A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de noviembre

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA S 356,50 $ 374,50 Dólar Blue $ 970 $ 990 Dólar Turista $ 954,98 Dólar Mayorista $ 358 $ 359 Dólar CCL $ 865,69 $ 910,81 Dólar MEP $ 887,21 $ 893,20

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 28 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable el martes 28 de noviembre cotiza a $ 865,69 para la compra y $ 910,81 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 28 de noviembre

El dólar MEP este martes 28 de noviembre opera en $ 887,21 para la compra y $ 893,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 28 de noviembre

El dólar oficial hoy martes 28 de noviembre cotiza a $ 374,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 358,000 378,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 356,550 374,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 357,500 377,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 356,660 376,640 BANCO SUPERVIELLE S.A. 358,500 378,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 358,000 378,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 358,500 378,500 BRUBANK S.A.U. 350,000 380,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 353,500 373,500 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 356,510 374,450 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 357,400 377,100 BANCO MACRO S.A. 358,000 378,000 BANCO PIANO S.A. 354,100 372,100 CAMBIOS ONLINE SA 358,000 364,000

Cambio de planes: los bonos de deuda ley local vuelven a seducir

El mercado festejó las señales de Milei sobre el respeto a los contratos. Fue un mensaje que insinúa que no se va a defaultear la deuda, independientemente de su legislación.

