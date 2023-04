Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de abril con el CCL y MEP

El dólar blue hoy jueves 6 de abril cotiza a $ 386 para la compra y $ 392 para la venta finalizó el día con un saldo neutro y la semana con una baja de tres pesos.



De esta manera, la brecha cambiaria se posiciona en el 80% respecto al dólar minorista y en el 86% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 48 desde que comenzó el año, es decir, un 13% en tres meses.



Los dólares financieros retrocedieron el alza que habían consolidado en los dos primeros días de la semana y terminaron con decrecimientos de 1,4% en el caso del MEP y de 0,4% para el CCL, manteniéndose, aun así, arriba de los 400 pesos.

El dólar oficial hoy jueves 6 de abril cotiza a $ 210,50 para la compra y $ 218,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 437. El dólar mayorista se encuentra a $ 210,82 y $ 211,22, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios este miércoles, mientras el sector agroexportador espera la implementación del nuevo tipo de cambio diferencial que fue anunciado oficialmente esta tarde por parte del ministro Sergio Massa.

La entidad terminó la última rueda con un saldo negativo de alrededor de u$s 110 millones por su intervención cambiaria. Así, acumuló ventas netas por unos u$s 420 millones en las tres primeras jornadas del mes. En el año, el rojo asciende a más de u$s 3400 millones.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 210,50 $ 218,50 Dólar Blue $ 388,00 $ 392,00 Dólar Turista $ 437,00 Dólar Mayorista $ 210,82 $ 211,22 Dólar CCL $ 404,42 $ 409,99 Dólar MEP $ 396,70 $ 398,00

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 6 de abril

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 6 de abril cotiza en $ 404,42 para la compra y $ 409,99 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 6 de abril

El dólar MEP o dólar bolsa jueves 6 de abril opera en $ 396,70 para la compra y $ 398,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 6 de abril

En cuanto al dólar oficial, hoy jueves 6 de abril cotiza a $ 218,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 209,500 219,500 Banco Nación 210,550 218,450 ICBC 210,750 218,000 BBVA 210,310 218,990 Banco Supervielle 210,500 219,500 Banco Patagonia 211,000 218,000 Banco Santander 210,500 218,500 Brubank 209,000 218,000 HSBC 207,800 217,800 Credicoop 211,260 218,450 Banco Itaú 209,700 218,300 Banco Macro 209,500 219,500 Banco Piano 214,100 215,738 Cambios Online 212,300 214,300

Reservas del Banco Central en la cuerda floja: quién es el verdugo

"Una hemorragia de dólares histórica", titula GMA Capital uno de los puntos de su informe, donde destacan que en marzo el Banco Central vendió u$s 1915 millones al sector privado, tratándose así del peor marzo desde 2018, cuando no había cepo, en la previa a la crisis cambiaria.

Como resultado, el primer trimestre de 2023 carga ahora con el récord de ventas netas acumuladas por u$s 2996 millones. Este resultado, aún con restricciones cambiarias, también fue peor que el de 2018 y de las últimas dos décadas.

