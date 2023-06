Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 4 de junio con el CCL y MEP

El dólar blue hoy domingo 4 de junio cotiza a $ 485 para la compra y $ 490 para la venta.



La brecha cambiaria del blue se posiciona a 96% respecto del dólar minorista y en el 104% respecto al mayorista. El dólar libre marca un incremento de $ 144 desde que comenzó el año, es decir un 40% en cinco meses.

La nueva estrategia para que los pesos no recalienten al dólar y los precios

El dólar oficial hoy domingo 4 de junio cotiza a $ 240,50 para la compra y $ 250,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 501, y el dólar mayorista se encuentra a $ 240,45 y $ 240,85 en sus puntas compradora y vendedora.

Los exportadores volvieron a ingresar u$s 15 millones en el mercado de cambios bajo el "dólar agro", en el segundo día de operaciones sin la participación de la soja dentro del programa, mientras el Banco Central compró más reservas, impulsado en parte por liquidaciones previas que impactaron hoy.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este domingo 4 de junio con el CCL y MEP

La autoridad monetaria registró este viernes un saldo a favor de alrededor de u$s 32 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, con lo cual acumula un resultado positivo de unos u$s 86 millones en las dos primeras jornadas del mes.

El Central mantiene así con la racha compradora de dólares para sus reservas, impulsada por la estacionalidad en las liquidaciones del sector agroexportador y por el programa "dólar agro", que en esta tercera etapa acumula ingresos por más de u$s 5000 millones.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 4 de junio

El dólar blue hoy domingo 4 de junio opera a $ 485 para la compra y $ 490 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 240,50 $ 250,50 Dólar Blue $ 485,00 $ 490,00 Dólar Turista $ 501,00 Dólar Mayorista $ 240,45 $ 240,85 Dólar CCL $ 478,34 $ 490,87 Dólar MEP $ 468,35 $ 469,09

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 4 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 4 de junio cotiza en $ 478,34 para la compra y $ 490,87 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 4 de junio

El dólar MEP o dólar bolsa hoy domingo 4 de junio opera en $ 468,35 para la compra y $ 469,09 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 4 de junio

En cuanto al dólar oficial hoy domingo 4 de junio cotiza a $ 250,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 239,000 254,000 Banco Nación 238,550 250,450 ICBC 240,250 247,500 BBVA 239,910 251,590 Banco Supervielle 240,000 252,000 Banco Patagonia 239,000 251,000 Banco Santander 239,000 254,000 Brubank 240,000 255,000 HSBC 236,400 246,400 Credicoop 241,010 250,450 Banco Itaú 239,000 250,700 Banco Macro 239,000 254,000 Banco Piano 246,800 247,359 Cambios Online 242,700 244,700

Dólar rechazado: además del cara chica, grande y de menor valor, estos son los otros billetes que no aceptan en la City

El mercado informal de la divisa estadounidense tiene una restricción a la hora de la compra-venta ilegal: muchas cuevas, financieras y casas de cambio pagan menos por los billetes de cara chica y otras, ni siquiera lo aceptan.

No obstante, además de los billetes de cara chica, los de menor denominación y los de cara grande, el mercado paralelo también impone otra condición para el intercambio (ilegal) de dólares. Se trata de los dólares sucios, manchados o rotos. Este tipo de billetes no suelen no ser aceptados por los cueveros o, en el mejor de los casos, recibidos a un valor menor.

