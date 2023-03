Dólar blue hoy: a cuánto cotiza en la City este miércoles 1 de marzo con el dólar CCL y MEP

El dólar blue hoy miércoles 1 de marzo cotiza a $ 371 para la compra y $ 375 para la venta.

El dólar paralelo perdió ayer dos unidades por segundo día consecutivo y la brecha quedó en el 84% con respecto al dólar minorista y el 90% con el mayorista. Hasta el momento, el dólar paralelo aumentó $ 29 en el transcurso del año, es decir, un 8% .

El dólar oficial hoy miércoles 1 de marzo cotiza a $ 196,00 para la compra y $ 204,00 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 408,00. Mientras tanto, el dólar mayorista cotiza $ 197,15.



El Banco Central terminó la rueda de este martes con compras netas por alrededor de u$s 20 millones, con lo que acumula u$s 53 millones de ganancias en los últimos dos días. Aun así, terminó el mes con ventas netas por casi u$s 900 millones y tuvo el peor febrero de las últimas dos décadas.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 1 de marzo

El dólar blue hoy miércoles 1 de marzo cotiza a $ 371 para la compra y $ 375 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 196,00 $ 204,00 Dólar Blue $ 371,00 $ 375,00 Dólar Turista $ 408,00 Dólar CCL $ 363,04 $ 368,44 Dólar MEP $ 355,42 $ 356,67

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CCL HOY miércoles 1 DE marzO

El dólar CCL hoy miércoles 1 de marzo cotiza en $ 363,04 para la compra y $ 368,44 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA ESTE miércoles 1 de marzo

El dólar MEP o dólar bolsa miércoles 1 de marzo opera en $ 355,42 para la compra y $ 356,67 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY miércoles 1 de marzo

En cuanto al dólar oficial hoy miércoles 1 de marzo cotiza a $ 204,00 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 195,000 205,000 Banco Nación 196,050 203,950 ICBC 196,250 203,500 BBVA 196,360 205,040 Banco Supervielle 196,000 205,000 Banco Patagonia 195,700 203,700 Banco Santander 196,000 204,000 Brubank 195,000 204,000 HSBC 193,850 203,850 Credicoop 196,760 203,950 Banco Itaú 195,300 204,500 Banco Macro 195,000 205,000 Banco Piano 199,100 201,233 Cambios Online 198,200 200,200

El Banco Central compró dólares, pero tuvo el peor febrero de las últimas dos décadas

El Banco Central volvió a comprar dólares de sus reservas en la última rueda del mes. La entidad obtuvo este martes un saldo a favor de alrededor de u$s 20 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, aunque terminó el mes con ventas netas por casi u$s 900 millones y tuvo el peor febrero de las últimas dos décadas.



