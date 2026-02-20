El dólar blue hoy viernes 20 de febrero cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta en la última rueda de la semana. El paralelo ganó 5 pesos durante el jueves, pero lleva perdidos $ 35 desde que comenzó el mes y $ 90 respecto desde que arrancó el año ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy viernes 20 de febrero y cotiza a $ 1360 para la compra y $ 1410 para la venta, en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa acumula una fuerte caída en lo que va de febrero (retrocedió $ 50). Además, se ubica $ 70 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480), un valor que no registraba desde el 18 de noviembre cuando cerró la jornada en $ 1415. Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 2,12%. En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1833 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1357,3 para la compra y $ 1407,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1595,93. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 76 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2245 millones en 32 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.164 millones. El dólar blue hoy viernes 20 de febrero cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 20 de febrero se consigue a $ 1448 para la compra y $ 1449,8 para la venta. El dólar MEP hoy viernes 20 de febrero se ubica a $ 1407 para la compra y $ 1407,6 para la venta. El dólar oficial viernes 20 de febrero opera a $ 1410. Banco por banco, los precios son: La baja del dólar oficial y de las cotizaciones financieras, junto con la apreciación del peso, impulsó en las primeras semanas del año fuertes ganancias en dólares vía carry trade. Tasas nominales todavía elevadas y un tipo de cambio descendente: combinación perfecta. Pero cuanto más baja el dólar, más fino se vuelve el margen. Leé la nota completa en este enlace