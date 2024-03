El dólar blue hoy sábado 9 de marzo cotiza a $ 965 para la compra y $ 985 para la venta. El paralelo perdió $ 75 en la semana, quedando por debajo del valor con el que inició el 2024.

El dólar oficial, por su parte, sube 50 centavos y se ofrece a $ 825,50 para la compra y $ 865,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar tarjeta, en tanto, se sitúa en $ 1384,80.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 13,9% respecto del dólar oficial. El paralelo marca un descenso desde el inicio de 2024 de $ 40 (terminó 2023 en $ 1025).



Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el sábado 9 de marzo con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy sábado 9 de marzo cotiza a $ 965 para la compra y $ 985 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 825,50 $ 865,50 Dólar Blue $ 965 $ 985 Dólar Turista $ 1384,80 Dólar Mayorista $ 823,85 $ 863,77 Dólar CCL $ 1034,90 $ 1038,70 Dólar MEP $ 995,01 $ 996,15

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 9 de marzo

El dólar CCL o dólar cable cotiza hoy sábado 9 de marzo a $ 1034,90 para la compra y $ 1038,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 9 de marzo

El dólar MEP este sábado 9 de marzo cotiza en $ 995,01 para la compra y $ 996,15 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 9 de marzo

El dólar oficial este viernes 8 de marzo cerró a $ 865,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 830,000 905,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 823,050 862,950 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 839,500 897,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 835,000 895,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 823,00 863,00 BANCO PATAGONIA S.A. 840,000 900,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 840,000 900,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 818,200 893,200 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 823,010 862,990 BANCO BMA S.A.U. 825,000 900,000 BANCO MACRO S.A. 825,000 900,000 BANCO PIANO S.A. 835,000 894,000 CAMBIOS ONLINE SA 840,000 850,000

En qué recomienda invertir el gurú del blue con la divisa debajo de $ 1000:

El analista financiero Salvador Di Stéfano evaluó cómo está el escenario financiero actual, con un dólar por debajo de los $ 1000, explicó por qué baja la divisa en el mercado paralelo y recomendó qué hacer en los próximos meses si esto se mantiene así.

" Hay mucha oferta de dólares y pocos pesos ", determinó en primer lugar Di Stéfano esta mañana en una entrevista con Radio Mitre. "Tenemos hoy la misma cantidad de pesos que el 7 de diciembre de 2023. Con la inflación, tenemos casi 50% menos de poder de compra en los pesos existentes en el mercado", planteó.

"Eso es combustible para el dólar blue, y si el dólar blue no tiene combustible, no puede arrancar. Si la gente no tiene pesos, tiene que vender dólar blue", explicó sobre una de las razones por las que baja el valor de la divisa norteamericana en el mercado paralelo.

