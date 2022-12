Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este sábado 31 de diciembre con el dólar CCL y MEP

El dólar blue hoy sábado 31 de diciembre cotiza a $ 342,00 para la compra y $ 346,00 para la venta.

El dólar blue registró este viernes otra baja. Con una caída de $ 4, el precio de la divisa en la plaza paralela sigue moderando sus repuntes previos y se aleja de su máximo histórico nominal.

Durante el 2022, la moneda informal creció $ 138, es decir, 66,34%, casi 30 puntos porcentuales menos que la inflación del mismo período.

En tanto, el dólar oficial hoy sábado 31 de diciembre cotiza a $ 175,25 para la compra y $ 183,25 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 366,50.



El Banco Central (BCRA) terminó la jornada de este viernes con compras por u$s 133 millones, en el mes acumuló compras por unos u$s 1.987 millones y en el año u$s 5.824 millones, superando la marca del 2021.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 175,25 $ 183,25 Dólar Blue $ 342,00 $ 346,00 Dólar Turista $ 366,50 Dólar CCL $ 335,38 $ 350,22 Dólar MEP $ 334,76 $ 336,65

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy sábado 31 de diciembre

El dólar CCL hoy sábado 31 de diciembre cotiza en $ 335,38 para la compra y $ 350,22 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 31 de diciembre

El dólar MEP o dólar bolsa sábado 31 de diciembre cotiza en $ 334,76 para la compra y $ 336,65 para la venta.

El dólar finalizó el año a $ 346, es decir, $ 138 pesos arriba de la cotización con la que arrancó el año.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 31 de diciembre

En cuanto al dólar oficial hoy sábado 31 de diciembre, cotiza a $ 183,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 175,000 185,000 Banco Nación 175,300 183,200 ICBC 175,750 183,000 BBVA 176,260 189,940 Banco Supervielle 175,500 184,500 Banco Patagonia 176,000 184,000 Banco Santander 176,500 184,500 Brubank 176,000 184,500 HSBC 174,000 184,000 Credicoop 177,010 183,200 Banco Itaú 175,600 184,300 Banco Macro 175,000 185,000 Banco Piano 179,000 181,796 Cambios Online 177,500 179,900

Dólar blue: por qué subió

El dólar blue marcó un fuerte repunte de su cotización con un incremento de $ 32 respecto al cierre del último miércoles, alcanzando a romper el récord nominal establecido el 22 de julio, cuando en medio de la incertidumbre política y económica desencadenada tras de la renuncia de Martín Guzmán, la divisa estadounidense informal registró un valor de $ 350.

La inercia alcista presenta diversos factores, alegan los principales operadores y analistas financieros, aunque hay componentes tanto coyunturales como de políticas impulsadas por la gestión económica que son orígenes ineludibles.

Entre los primeros se encuentran el atraso de la cotización paralela respecto a la inflación, así como las coberturas de carteras previo al cierre contable anual.

Sobre los segundos inciden considerablemente la disminución de la oferta de dólares en la plaza blue producto de la aplicación del dólar MEP para los consumos con tarjetas de crédito del exterior, así como también el aumento del stock de pesos producto de las compras de divisas del Banco Central.

