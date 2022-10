Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este lunes 24 de octubre con el dólar CCL

El dólar blue hoy lunes 24 de octubre opera a $ 287,00 para la compra y $ 291,00 para la venta.

El dólar paralelo mantuvo operaciones ambivalentes durante la semana pasada con dos a la suba, dos con bajas y una estable y la brecha con el oficial quedó en el 89% para el inicio de esta semana.



Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 24 de octubre en los bancos de la City



Dólar turista: qué es, a cuánto cotiza hoy y cómo calcular su precio



El dólar oficial hoy lunes 24 de octubre cotiza a $ 151,50 para la compra y $ 159,50 para la venta en el Banco Nación. Y el dólar turista opera en $ 319,00.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con ventas por u$s 45 millones y terminó una racha de cinco jornadas sin perder divisas y cerró con un saldo positivo de u$s 4 millones, mientras que en el registra un rojo de u$s 292 millones por pérdidas de reservas.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 24 DE OCTUBRE



El dólar blue hoy lunes 24 de octubre cotiza $ 287 para la compra y $ 291 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 151,50 $ 159,50 Dólar Blue $ 287,00 $ 291,00 Dólar Turista $ 319,00 Dólar CCL $ 259,48 $ 302,09 Dólar MEP $ 290,54 $ 291,45

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA HOY lunes 24 DE OCTUBRE







El dólar MEP hoy lunes 24 de octubre cotiza $ 290,54 para la compra y $ 291,45 para la venta.

Preocupación en la City: por qué crecen los temores de una aceleración inflacionaria



"Se termina la época de dólar ganga": la advertencia del gurú del blue



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CONTADO CON LIQUI (CCL) ESTE lunes 24 DE OCTUBRE

El dólar contado con liquidación (CCL) hoy lunes 24 de octubre cotiza en $ 259,48 para la compra y $ 302,09 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 24 DE OCTUBRE



En cuanto al dólar oficial hoy lunes 24 de octubre, el minorista cotiza a $ 159,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) busca dejar atrás el atraso cambiario aplicando leves devaluaciones a la mayoría de las jornadas del mes.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:



BANCO Compra Venta Banco Galicia 151,000 161,000 Banco Nación 151,550 159,450 ICBC 153,250 160,500 BBVA 153,010 161,690 Banco Supervielle 153,000 161,000 Banco Patagonia 153,500 160,500 Banco Santander 152,500 160,500 Brubank 151,000 162,000 HSBC 150,800 160,800 Credicoop 153,260 159,450 Banco Itaú 152,200 160,700 Banco Macro 151,000 161,000 Banco Piano 155,200 158,781 Cambios Online 155,000 157,000

ESTAS SON LAS 3 INVERSIONES QUE LE GANAN AL PLAZO FIJO Y A LA INFLACIÓN EN ARGENTINA:

En un marco de incertidumbre económica y una galopante suba de precios, invertir en un plazo fijo en dólares parece una idea descabellada. Lo cierto es que si medimos en dólares, tomando en cuenta la inflación que hay en Estados Unidos, estaríamos perdiendo poder adquisitivo debido a que el peso se va devaluando y por ende, el dólar también.

La cuenta de YouTube, Inverarg: Invertir en Bolsa y Criptomonedas, subió un video a su canal en el que profundizó sobre el tema y explicó cuáles son las tres mejores formas de vencer al plazo fijo en dólares y/o pesos. Conocé cuáles son.

S&P 500

Este índice recoge a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, ya sea por su tamaño, liquidez y representatividad por actividad económica, incluyendo 400 industriales, 20 del sector transporte, 40 de servicios y 40 financieras.

Cuando hablamos del índice S&P 500 nos referimos al índice de referencia en todo el mundo. En este sentido, el creador del canal de YouTube detalló los motivos por los cuales, según él, conviene invertir en esta primera opción.

"(Si en el caso de que) en enero de 2018 teníamos (un capital de) u$s 51.948 - que resulta de lo que nos salía comprar en aquel año con un millón de pesos como capital y con el dólar blue a $ 19,25". ¿Cómo rindió el S&P 500 desde enero de 2018 hasta la actualidad?

Según se puede ver en el gráfico que analiza el comportamiento de los instrumentos año tras año, "el 2018 arrancó con una baja de 6,5%. Luego hubo una suba en el 2019 del 30,9% y así fuimos teniendo los años positivos hasta este 2022, que si bien no lo terminamos venimos con una baja del 25%", analizó.

Siguiendo los cálculos, terminaríamos el año en $ 70.758,43, lo cuál, "al valor del dólar de $ 290 nos queda en un total de $ 20 millones", señaló Inverarg. Y agregó que con esta inversión, se le gana al ahorro en dólares y a hacer un plazo fijo en pesos con interés compuesto.

BITCOIN

El segundo método es la famosa criptomoneda con mayor capitalización de mercado.

"En enero de 2018 tuvimos una baja de casi el 75%, lo que significa que se perdió ¾ de lo que tenías en 12 meses. Luego de esa pérdida, ganaste 131% y 302% en los siguientes años y así...", analizó.

"Este año, hubo otra baja del 60%, por lo que perdiste más de la mitad de lo que tenías. Sin embargo, terminamos con $ 23.941.920 ", remarcó el youtuber, contento, al declarar que esa suma supera al S&P 500, pese a las pérdidas que hubo anteriormente.

ORO

En el caso del oro, para el 2018, con un capital de $ 51.949, el oro bajó un 2,3%. A partir de ahí tuvo dos años muy positivos, de 18 y 24% de suba (2019 y 2020 respectivamente).

Inverarg comentó al respecto: "De momento el oro se encuentra en baja, pero al día de hoy alcanza los $ 18 millones", por lo que apenas le ganó al plazo fijo en dólares.

De este último método de inversión, el youtuber señaló que "si su valor sigue estando cerca del plazo fijo en dólares, probablemente pierda o empate", pero no logrará superarlo por mucho.