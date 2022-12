Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el paralelo este jueves 15 de diciembre tras la suba de ayer

El dólar blue hoy jueves 15 de diciembre opera a $ 316,00 para la compra y $ 320,00 para la venta.

El dólar blue rebotó fuerte y cerró en $ 320 este miércoles en la punta vendedora, su valor más alto en los últimos cuatro meses y alcanzó el récord de noviembre pasado, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.



En tanto, el dólar oficial hoy jueves 15 de diciembre cotiza a $ 170,50 para la compra y $ 178,50 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 357,00.

El Banco Central (BCRA) terminó la rueda de este miércoles con compras por u$s 40 millones en el mercado y acumula en el mes poco más de u$s 500 millones. En las últimas 11 jornadas, el BCRA compró casi u$s 850 millones en coincidencia con el comienzo de la aplicación de la segunda etapa del dólar soja.



A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 15 de diciembre

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 170,50 $ 178,50 Dólar Blue $ 316,00 $ 320,00 Dólar Turista $ 357,00 Dólar CCL $ 314,17 $ 331,19 Dólar MEP $ 321,53 $ 322,26

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy jueves 15 de diciembre

El dólar CCL hoy jueves 15 de diciembre cotiza para $ 314,17 la compra y $ 331,19 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 15 de diciembre

El dólar MEP o dólar bolsa hoy jueves 15 de diciembre cotiza en $ 321,53 para la compra y $ 322,26 para la venta.

El BCRA sigue acumulando dólares en sus arcas que prevén ser mayores a u$s 3000 millones hacia finales de mes.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 15 de diciembre

En cuanto al dólar oficial hoy jueves 15 de diciembre, cotiza a $ 178,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 169,500 179,500 Banco Nación 170,550 178,450 ICBC 171,250 178,500 BBVA 171,310 179,990 Banco Supervielle 170,000 179,000 Banco Patagonia 172,250 179,250 Banco Santander 171,500 179,500 Brubank 169,000 179,500 HSBC 169,000 179,000 Credicoop 172,260 178,450 Banco Itaú 170,200 179,200 Banco Macro 169,500 179,500 Banco Piano 173,700 176,671 Cambios Online 171,000 173,000

Actualmente, el debate en Wall Street se centra sobre el futuro trayecto en la política monetaria de la Reserva Federal.

En las últimas semanas, el mercado comenzó a especular sobre una posible desaceleración en el ritmo de suba de tasas de la Fed, y ello llevó al dólar a un mínimo desde junio pasado, cayendo 8% desde sus máximos.

Analistas consideran que esto puede ser una buena noticia para la Argentina, aunque fundamentalmente por el lado comercial.

