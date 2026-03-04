El dólar blue hoy miércoles 4 de marzo cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El paralelo culminó febrero con $ 45 de caída. Desde que arrancó el año, en tanto, acumula una baja de $ 105 (contra $ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy miércoles 4 de marzo abre a $ 1385 para la compra y $ 1435 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, no obstante, viene de cerrar febrero con una baja acumulada de $ 45. Además, se ubica $ 45 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-0,70%). En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1865,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1382,2 para la compra y $ 1432,1 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1613,03. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el lunes la entidad adquirió u$s 17 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2804 millones en 36 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.135 millones. El dólar blue hoy miércoles 4 de marzo cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 4 de marzo se consigue a $ 1481 para la compra y $ 1483,80 para la venta. El dólar MEP hoy miércoles 4 de marzo se ubica a $ 1437 para la compra y $ 1437,40 para la venta. El dólar oficial hoy miércoles 4 de marzo opera a $ 1435. Banco por banco, los precios son: El Gobierno de Javier Milei apuesta a que bajen las tasas de interés, haya más crédito y crezca la economía. Lo primero ya está sucediendo: la caución a un día operó ayer a 21,6% promedio ponderado -cuando hace una semana trepaba al 40%-, mientras que la Tamar, la tasa de los plazo fijo mayoristas, bajó a 31,06%. Leé la nota completa en este enlace.