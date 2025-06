Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 25 de junio con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy miércoles 25 de junio cotiza a $ 1195 para la compra y $ 1215 para la venta. El informal acumula desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el 14 de abril, un retroceso de $ 160 (cerró el viernes previo a $ 1375).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 25 de junio abrió a $ 1145 para la compra y $ 1195 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubicó en $ 1553,50 tras las modificaciones que estableció el Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

La brecha entre el oficial y el informal es, de esta forma, de 1,67%. El paralelo cotiza $ 15 por debajo del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Este miércoles, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Tras el primer desembolso que envió el FMI, las Reservas Internacionales subieron unos u$s 12.000 millones, pasando de u$s 24.305 millones a u$s 36.799 millones, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir.

Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 41.218 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 25 de junio

El dólar blue hoy miércoles 25 de junio cotizó a $ 1195 para la compra y $ 1215 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedan del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1145

$ 1195 Dólar Blue $ 1195

$ 1215 Dólar Tarjeta $ 1553,50

Dólar Mayorista $ 1142,71

$ 1192,61 Dólar CCL $ 1184,49 $ 1188,11 Dólar MEP $ 1183,49 $ 1183,80

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 25 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 24 de junio se ofreció a $ 1184,49 para la compra y $ 1188,11 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 25 de junio

El dólar MEP hoy miércoles 25 de junio se consiguió a $ 1183,49 para la compra y $ 1183,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 25 junio

El dólar oficial este miércoles 25 de junio operó a $ 1195 para la venta en las pantallas del Banco Nación tras la eliminación del cepo cambiario y la imposición de bandas de flotación entre $ 1000 y $ 1400.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 1.148,500 1.188,500 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.145,000 1.195,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.145,000 1.187,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.155,000 1.195,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.156,000 1.196,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.145,000 1.195,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.150,000 1.200,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.145,000 1.195,000 BRUBANK S.A.U. 1.162,000 1.187,000 Banco GGAL SA 1.150,000 1.190,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.150,000 1.200,000 BANCO MACRO S.A. 1.155,000 1.195,000 BANCO PIANO S.A. 1.145,000 1.185,000

El dólar de Milei, cerca de los mínimos de Macri y Cristina, pero surgen alarmas para julio

La paz cambiaria condujo nuevamente a las cotizaciones del dólar a la zona de mínimos históricos en términos reales. La escasez de pesos en el mercado y la mayor oferta de divisas de los exportadores por el inminente fin del beneficio de rebaja en las retenciones al agro generan más apreciación de la moneda, comparables con los "mejores momentos" de las últimas décadas.

