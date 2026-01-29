Oficial | Se lanzarán nuevos billetes de 20 y 100 dólares: cómo lucirán y qué debo hacer con los que tengo

El dólar blue hoy jueves 29 de enero se ofrece a $ 1465 para la compra y $ 1485 para la venta.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 45 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 29 de enero cotiza sin cambios a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula una suba de $ 10 en tres ruedas tras alcanzar su valor más bajo en dos meses ($ 1450) durante la semana pasada. En lo que va de enero, la cotización del BNA acumula $ 15 de retroceso (abrió el mes a $ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 1,36%.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1904,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1561,03.

Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles u$s 33 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En lo que va de enero lleva comprados u$s 1082 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 46.159 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy jueves 29 de enero

El dólar blue hoy jueves 29 de enero cotiza a $ 1465 para la compra y $ 1485 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1415 $ 1465 Dólar Blue $ 1465 $ 1485 Dólar Mayorista $ 1412,20 $ 1462,10 Dólar MEP $ 1462,30 $ 1463 Dólar CCL $ 1507,60 $ 1510,60

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 29 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 29 de enero se consigue a $ 1507,60 para la compra y $ 1510,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 29 de enero

El dólar MEP hoy jueves 29 de enero se ubica a $ 1462,30 para la compra y $ 1463 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 29 de enero

El dólar oficial hoy jueves 29 de enero opera a $ 1465. Banco por banco, así opera:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.405,000 1.460,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.405,000 1.465,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.415,000 1.465,000 BRUBANK S.A.U. 1.410,000 1.463,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.415,000 1.465,000 BANCO MACRO S.A. 1.415,000 1.470,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.460,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.405,000 1.455,000

