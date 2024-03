Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el domingo 3 de marzo con el MEP y el CCL.

El dólar blue hoy domingo 3 de marzo cotiza a $ 1020 para la compra y $ 1040 para la venta tras aumentar $ 10 este viernes.

El dólar oficial, por su parte, se ubica en $ 821,50 para la compra y $ 861,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar tarjeta, en tanto, se situó en $ 1378,40.

El viernes el Banco Central (BCRA) compró u$s 68 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en los últimos cinco días un saldo positivo de US$ 245 millones



El viernes el Banco Central (BCRA) compró u$s 68 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló en los últimos cinco días un saldo positivo de US$ 245 millones

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 8.560 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 27.328 millones, representando un incremento de US$ 643 millones respecto de la víspera.

A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días

El dólar blue hoy domingo 3 de marzo cotiza a $ 1020 para la compra y $ 1040 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 821,50 $ 861,50 Dólar Blue $ 1020 $ 1040 Dólar Turista $ 1378,4 Dólar Mayorista $ 838,10 $ 841,10 Dólar CCL $ 1074,80 $ 1081,80 Dólar MEP $ 1025,00 $ 1025,30

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 3 de marzo

El dólar CCL o dólar cable cerró hoy domingo 3 de marzo a $ 1074,80 para la compra y $ 1081,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 3 de marzo

El dólar MEP este domingo 3 de marzo cerró en $ 1025 para la compra y $ 1025,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 3 de marzo

El dólar oficial este domingo 3 de marzo cerró a $ 861,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 825,000 900,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 820,550 860,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 839,500 897,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 835,000 895,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 830,000 900,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 820,500 860,500 BANCO PATAGONIA S.A. 830,000 890,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 835,000 895,000 BRUBANK S.A.U. 780,000 875,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 812,700 887,700 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 820,510 860,490 BANCO BMA S.A.U. 820,000 895,000 BANCO MACRO S.A. 820,000 895,000 BANCO PIANO S.A. 833,000 889,000 CAMBIOS ONLINE SA 830,000 840,000

Los bonos para importadores del BCRA, una oportunidad para dolarizar carteras

A la hora de buscar alternativas para dolarizar carteras, los analistas comienzan a incorporar a los Bopreal dentro del menú.

